Пячьте носовые платки: Могилевская прокомментировала роман с миллионером и заговорила об изменах

Недавно Наталья Могилевская вызвала шквал слухов после появления на светском мероприятии под руку с известным владельцем киевских бутиков, миллионером Олегом Рыжовым. Пара смеялась и проявила нежное отношение друг к другу на публике, а в кулуарах пошел слух о том, что у певицы и бизнесмена роман. Артистка никак не комментировала слухи, но решила сказать свое веское слово. На странице в Instagram Наталья призналась, что на самом деле связывает ее с Рыжовым.

На фото Могилевская и Рыжов позируют в обнимку в одинаковых свитшотах. На певицы – брюки с манжетами и босоножки на высоком устойчивом каблуке.

"На днях это фото вызвало много вопросов и предположений о том, что за мужчина рядом. Прячьте носовые платки, сердечки и няшки, это просто мой друг. Знакомьтесь, бессменный колумнист журнала L’Officiel HOMME @lofficielukraine, кинематографист и бизнесмен Олег Рыжов. Мы пришли на UFW, чтобы рассказать о нашем новом проекте, о котором, кстати, никто так и не написал", - призналась певица.

Наталья Могилевская породила слухи о новом романе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Оказалось, друг предложил ей написать серию статей о том, как на одни и те же острые животрепещущие темы смотрят мужчина, женщина, в роли которых будут Наталья с Олегом, а специалисты оценят и прокомментируют их ответы и рассуждения. Темы предполагаются самые разнообразные: любовь, смерть, измена, наркотики, секс и прочие.

"Как вам тема: а правда, что многие женщины знают об изменах мужа, но закрывают на это глаза. Делают вид, что не в курсе. Или считают, что все мужчины полигамны и им типа нужна молодая кровь! Олег, например, говорит, что для мужчины это нормально. Что думаете?" - сразу же заинтриговала поклонников певица, подбросив их провокационный вопрос для рассуждений.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала о пережитой депрессии и переосмыслении жизни.