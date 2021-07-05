Публичный человек - не психиатр: Слава Каминская дала резкий ответ хейтерам

Для начала Слава объяснила, что хотела сказать снимком с грубым жестом.

Слава Каминская эпатировала фолловеров неприличным жестом (фото: instagram.com/babaslavka)

"Жест служит требованием оставить в покое, "отвязаться" (в частности, средний палец приставляют к объективу камеры, требуя прекратить съёмку). В англоязычных странах вербальный аналог этого жеста — ругательство Fuck you! или требование отстать Fuck off!. PS: google в помощь (не льстите себе), 300 лет вы мне снились #умникииумницы #тупыекурицы", - написала певица.

Под фото, на котором она позирует на мостике у озера, наклонившись вперед, Каминская резко и гневно обратилась к желающим писать гадости и давать непрошеные советы.

Слава Каминская дала резкий отпор хейтерам в сети (фото: instagram.com/babaslavka)

При этом она порадовалась, что большинство ее подписчиков все же не такие.

"Как же все-таки интересно наблюдать за реакциями людей. Анализировать...

Даже мелкие провокации вызывают обострение. Конечно, радует то, что большинство живут своей жизнью и не дают советов, тем более если их об этом не просили, не критикуют, а просто принимают мнение, даже если оно является альтернативным, уважают личное пространство и чувствуют границы, просто проходят мимо если не согласны. Как правило, если зайдешь глянуть на страницу - она открыта", - подметила исполнительница.

А вот другой категории людей Слава напомнила, что вовсе не обязана выслушивать их "ценное" мнение о себе, несмотря на то, что она - публичная личность.:

"Но есть и другая категория, "моя любимая" - #СРУНтихушник. Никогда не пройдёт мимо срача, обязательно вставит комментарий (оскорбительного характера и назовёт его "мнением") ну и ясно-понятно, что страница будет закрыта или "ноготочки Одесса, Харьков, Киев" и тд. Я читаю комментарии, когда есть свободное время, и если они оскорбляют меня либо моих близких - имею полное право хамить и грубить в ответ на хамство и грубость!" - заявила артистка.

Звезда обратилась к хейтерам и призвала их просто отписаться и уважать себя самих.

"Получится запомнить - запоминайте! Публичный человек - не психиатр!!! Публичность не обязывает выслушивать "ваше мнение"! Это моя страница и я вправе выкладывать все, что дозволяет сообщество Инстаграм, даже если вам это не нравится! Отпишитесь! Не перекладывайте с больной на здоровую!Уважайте в первую очередь себя! Как писал А.П.Чехов: "Воспитанный человек не тот, кто не прольет соуса на скатерть, а тот, кто этого не заметит, если это сделает кто-то другой", - резко ответила недоброжелятелям Каминская.

Поклонники поддержали Славу и оставили ей много восхищенных слов.