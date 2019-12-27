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Прыгал со второго этажа: знакомые Олега Винника рассекретили его тайны

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 12:21
Прыгал со второго этажа: знакомые Олега Винника рассекретили его тайны
Олег Винник (фото: ТК "Украина")

Олег Винник впервые прошел детектор лжи

В эксклюзивном новогоднем выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» 27 декабря в 19:50, расскажут неизвестные подробности жизни певца Олега Винника. В студии появятся люди, которые знали его еще до бешеной популярности, а сам певец пройдет тест на детекторе лжи.

Накануне Нового Года студию «Говорить Україна» посетили друзья певца Олега Винника, которые раскрыли неизвестные факты его биографии. В выпуске «Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор», учительница артиста и его друзья рассказали, каким он был в юные годы.

«В старших классах, по рассказам очевидцев, Олег поспорил с одноклассниками, что выпрыгнет из окна второго этажа. Он выпрыгнул - выиграл спор, получил пять шоколадок. Доказал - сдержал слово», - делится знакомая семьи Олега Винника.

«Часто после школы Олег бежал не домой, а в дом культуры, где играл на гитаре. Сам занимался музыкой, иногда садился на пенек и играл, сочинял мелодии, а люди приходили его послушать», - вспоминает женщина.

Учительница певца, которая преподавала у него физику, была убеждений, что его ждет успех в технической сфере.

«Олег физикой интересовался, особенно техникой, когда мы изучали механическое движение. Мне показалось, он мечтал иметь мотоцикл, но мама его была мудрой женщиной, поэтому вместо мотоцикла купила ему гитару, - говорит учительница Олега Винника на канале «Украина» и добавляет, - Мама волновалась, чтоб Олег не вырос хулиганом или бандитом, а хотела, чтоб он был хорошим, честным, добрым человеком. Мама часто приходила в школу, чтоб узнать, как у Олега дела. Он был хорошим учеником, активным на уроках, спокойным, застенчивыми, но пользовался авторитетом среди одноклассников. Думала, что он после окончания школы вступит в радио-технический институт, но он выбрал другой путь. Я рада за него, ведь являюсь поклонницей его песен и очень горжусь им».

Преподавательница певца рассказала, что Олег начал работать в 15 лет. Тогда на летних каникулах будущий певец помогал в колхозе убирать солому и так помогал семье.

В студии «Говорить Україна» Олег Винник впервые пройдет детектор лжи, где ответит на волнующие миллионы его поклонников вопрос, а близкие люди поделятся неожиданными фактами из жизни артиста, какие раньше никто не знал.

Напомним, ранее Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь.

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