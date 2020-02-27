Прячем комплексы за одеждой: Jerry Heil показала фигуру в белье и поделилась секретами похудения

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Финалистка Евровидения откровенно рассказала о борьбе с лишним весом и комплексами

Украинская певица Jerry Heil, ставшая знаменитой благодаря своему хиту "Охрана, отмена" прошла в финал Нацотбора на Евровидение 2020, однако в итоге победа и поездка в Роттердам досталась группе GO-A. Отметим, что на конкурсе артистка презентовала яркую песню о веганстве - она и сама придерживается этого типа питания. На своей странице в Instagram Яна (настоящее имя исполнительницы) показала стройную фигуру в белье и рассказала о своей борьбе с лишним весом и комплексами.

На снимке Jerry Heil запечатлена в нижнем белье лимонного цвета и с задумчивым выражением лица. Звезда призналась, что очень хотела похудеть, однако сейчас для нее также важно чувствовать себя здоровой.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Oops. На той съемке мне ТАК ВАЖНО БЫЛО не корчить из себя секси кошечку и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть. Мы прячем много социальных страхов и комплексов за одеждой, вы заметили? А заметили, что у людей, которые волею обстоятельств живут в более теплом климате и носят меньше одежды, и комплексов относительно тела меньше? Чисто наблюдение.



Я пару месяцев работала, как никогда, над собой, чтобы смотреть на результат с удовольствием. Но важно также сказать основное: целью стало чувствовать себя в новом режиме здоровой. Телом и духом. Потому что 5 лет назад я очень нездорово похудела. Помню страх съесть что-то лишнее! Замечу, что веганством тогда и не пахло: листочки салата лишь служили «украшением» сухой куриной грудке, иногда политой йогуртом 0%, как советовали авторитетные ПП паблики вк.



Я проверила на себе много «модных» трендов! Именно поэтому, не смотря на то, что кое-кто говорит, что такие фото губят во мне загадку и что это «не мой контент», я его буду делать. Потому что я про открытость . О работе над собой. О принятии. Потому что это, казалось бы, только тело. Но оно — одежда души. А одежда - такой настрой, замечали? Я чувствую, как важно поделиться тем, через что прошла или иду. Здесь еще есть что делать, подтягивать. Но уже даже на этом этапе, если я покажу «до-после», многие удивятся. Хотите фото?" - откровенно поделилась своей историей принятия себя артистка.

Снимок набрал более 22 тысяч лайков и множество комментариев, так что она решила продолжать и опубликовала коллаж с фото до и после похудения. По словам Яны, она решила изменить форму, поскольку ей стало некомфортно. Певица призналась, что откладывала похудение, но поняла, что нужно отказаться от старой привычки питаться неправильно.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Исполнительница поделилась с фанами секретами своего преображения.

"Я САМА НЕ ОЖИДАЛА УВИДЕТЬ ЭТО. Я же изменилась! Как минимум, начала носить красивое белье. Редко когда у меня в жизни случались квантовые скачки сами собой. Обкатанная мной схема, которая касается не только тела:

1. «Я знаю, что когда-то будет классно, но пока мне и так комфортно»

2. Окей, не очень комфортно. Но есть куча дел, которые кажутся важными.

3. Не окей! Мне дискомфортно в состоянии, в котором я есть. Начинаю сохранять картинки-референсы. Но продолжаю жить со старыми привычками.

4. Мысли накапливаются, обостряя восприятие ситуации. Становится невыносимо быть в текущем состоянии. Обещаю себе начать с понедельника, подсознательно понимая, что специально не уточнила, с какого именно понедельника.

5. В один день наконец понимаю, что старые привычки — болото, в котором очень трудно двигаться, а боль от того, что я с собой сделала, —горячая смола, которой я сама себя наказываю за то, что стою в этом болоте, так что откладывать до удобного дня — это погружаться еще глубже и делать себе еще больнее. Того же утра/дня/вечера все меняется. Не сразу, конечно.



Отдаленно (а может и достаточно приблизительно, учитывая антицеллюлитном синяки от массажа на фото ДО справа) напоминает мазохизм", - рассказала девушка.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Она также раскрыла свой способ все же достичь результата.



"20 декабря я нашла для себя чудесный способ удерживать ответственность за свои результаты перед собой же. Кое-кто фотографирует себя после тренировок и затем отслеживает результат. Со мной «время от времени» не работает — я забываю навсегда, если не делаю что-то каждый день. Поэтому ввела вот что:

1. Фотографировать в сторіз #пресвиходь

Но этого было мало.

2. Я начала ставить эти фотки на заставку телефона, которую меняла каждый день!

Что это дало:

Мне было стыдно первое время, если кто-то брал телефон в руки. Но я знала, что завтра буду иметь возможность изменить фото на обоях. После тренировки. Это смотивировало меня покончить с компульсивными перееданиями во время волнения, потому что жаль своего труда! Последние пару дней, например, переедание повторились. Как думаете, почему не удержалась? Забыла менять заставку. И вот сегодня, ибо уже пообещала этот пост, я составила большинство фото вместе и такая #ШОООООООООО", - поведала Jerry.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала о своем пути к вегетарианству.