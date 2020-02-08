"Ребенок мясников": Jerry Heil рассказала о своем пути к вегетарианству

Jerry Heil (коллаж: instagram.com/thejerryheil)

По словам певицы, она родилась в "семье мясоедов"

В преддверии старта Нацотбора на Евровидение 2020 одна из его участниц, певица Jerry Heil поделилась историей создания конкурсной песни VEGAN. Отметим, что первый полуфинал Нацотбора состоится уже сегодня, 8 февраля. Посмотреть онлайн-трансляцию Нацотбора можно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ в 19:00. Jerry Heil выступит под вторым номером.

Так, в эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», певица Jerry Heil рассказала о своей новой композиции и призналась, как она, ребенок мясников, стала веганом-сыроедом.

Jerry Heil (коллаж: instagram.com/thejerryheil)

Молодая артистка, которая поборется за возможность представить Украину на международном конкурсе «Евровидение», презентовала яркую песню о веганстве. Эта тема давно актуальна в мире и, в частности, в Украине, ведь многие люди отказываются от мяса в пользу продуктов растительного происхождения.

«Вообще я за то, чтобы человек питался так, как будет здорово для его организма. Я – сыроед, это веган, который не принимает термически обработанную пищу. Я ем яблочки, замоченные крупы, мой завтрак – это, например, смузи с замоченным семенами чиа. Я из семьи заядлых мясоедов, даже мясников, поэтому я знаю, о чем говорю. Сыроед я уже примерно полтора года», – рассказала Jerry Heil в интервью каналу «Украина».

Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

Обычно люди отказываются от определенных продуктов поэтапно – например, сначала от мяса, потом от рыбы, а затем и от молочных продуктов. Ведущие «Ранку з Україною» поинтересовались, как этот переход происходил у певицы.

«Да, это получилось не специально, но действительно поэтапно. У многих людей есть такая проблема, что организм не воспринимает молочную продукцию. Три года назад я отказалась от молочки, потом как-то быстрее уже все стало происходить, и я перестала есть мясо. Причем помню, как всегда уплетая мамины биточки, думала – ну когда-то я, пожалуй, стану вегетарианкой, потому что мне жалко животных. Но когда ты привык, что на твоем заднем дворе ежедневно убивают свиней, то ты уже не так сильно это воспринимаешь. Это произошло совершенно неожиданно и спонтанно – я просто смотрела Stories одной девочки, где режут живое мясо, и у меня появился какой-то рвотный рефлекс что ли – с тех пор я просто не могла есть мясо», – поделилась своим опытом артистка.

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Порыдок выступления участников первого Нацотбора на Евровидение 2020

Впрочем, певица совсем не призывает других переходить на вегетарианство. Jerry Heil говорит, что такой песней хочет разрушить устаревшие стереотипы об украинцах и показать, что мы идем в ногу со временем и мировыми тенденциями.

«Я не стараюсь переубеждать. Эта песня обо мне и современности украинцев моего поколения. О том, что мы движемся вперед, не только фоловим какие-то тренды, но и задаем их, что мы – модная, современная страна без всех этих стереотипов «сало и водка». Это уже давно в прошлом, и мне хочется показать, что мы современные», – объяснила идею своей композиции молодая исполнительница в эфире «Ранку з Україною».

Напомним, ранее певец GIO представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - Feeling so Lost.