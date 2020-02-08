"Ребенок мясников": Jerry Heil рассказала о своем пути к вегетарианству

По словам певицы, она родилась в "семье мясоедов"
В преддверии старта Нацотбора на Евровидение 2020 одна из его участниц, певица Jerry Heil поделилась историей создания конкурсной песни VEGAN. Отметим, что первый полуфинал Нацотбора состоится уже сегодня, 8 февраля. Посмотреть онлайн-трансляцию Нацотбора можно в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ в 19:00. Jerry Heil выступит под вторым номером.
Так, в эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», певица Jerry Heil рассказала о своей новой композиции и призналась, как она, ребенок мясников, стала веганом-сыроедом.
Jerry Heil (коллаж: instagram.com/thejerryheil)
Молодая артистка, которая поборется за возможность представить Украину на международном конкурсе «Евровидение», презентовала яркую песню о веганстве. Эта тема давно актуальна в мире и, в частности, в Украине, ведь многие люди отказываются от мяса в пользу продуктов растительного происхождения.
Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]
Обычно люди отказываются от определенных продуктов поэтапно – например, сначала от мяса, потом от рыбы, а затем и от молочных продуктов. Ведущие «Ранку з Україною» поинтересовались, как этот переход происходил у певицы.
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Порыдок выступления участников первого Нацотбора на Евровидение 2020
Впрочем, певица совсем не призывает других переходить на вегетарианство. Jerry Heil говорит, что такой песней хочет разрушить устаревшие стереотипы об украинцах и показать, что мы идем в ногу со временем и мировыми тенденциями.
Напомним, ранее певец GIO представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - Feeling so Lost.