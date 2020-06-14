Проводить время с собой: Надя Дорофеева устроила себе "выходные мечты"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица организовала себе отличный релакс на свежем воздухе

Надя Дорофеева недавно вернулась к работе, чему очень рада, и уже успела продемонстрировать яркий образ на закулисном фото. При этом на выходных она с удовольствием устраивает себе полноценный релакс.

Так, на своей Instagram-страничке певица показала поклонникам свои "выходные мечты", которые она решила провести в компании самой себя. Надя опубликовала милое видео, в котором она сидит за столом на летней террасе в стильном белом платье с цветочным принтом. Перед артисткой стоит тарелка с пастой и бокал мартини.

Под песню на итальянском языке Дорофеева очаровательно дурачится на камеру и в конце ролика поднимает бокал с напитком.

Надя Дорофеева провела выходные наедине с собой (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хочу вам напомнить, как важно проводить время с собой. Надеюсь, вы тоже устроили себе выходные мечты!" - поделилась счастливая певица.

Фолловеры принялись активно комментировать новую публикацию своей любимицы.

Обворожительная девочка

Дуже класна !) А у якій це програмі зроблено?)підкажіть )

Какая ты

Красивая

Где Вован

Ого какая большая порция

Вспомнил Mafia ll

Очень красиво

Это в Одессе. обожаем так ... ( с собой )

Мои выходные проходят вместе с твоими фотками, люблю тебя

Я прям на свидание с Надюхой попал ;)

Надь, у тебя там целый склад Мартини?)

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева высказалась об изменениях в себе, а также рассказала о том, какие метаморфозы с ней произошли в течение жизни.

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Автор: Марина Настевич