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Просто волшебная! Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами

Среда 26 августа 2020 10:55
Просто волшебная! Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица поделилась утренним настроением

Настя Каменских не изменяет своей традиции – ранее утро она начинает с тренировки и заряжается энергией и бодростью на весь день. Пока погода позволяет, певица с удовольствием занимается спортом на свежем воздухе. Она опубликовала кадр, сделанный на берегу озера и поделилась своим замечательным утренним настроением с поклонниками.

Для тренировки звезда надела спортивный топ и велосипедки от своего бренда одежды, она собрала волосы в хвост и раскинула руки, улыбаясь в камеру. Настя предпочла обойтись без косметики и показала свою естественную красоту.

"Проснуться рано утром и выйти встречать еще летний и еще теплый рассвет. В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные", - поделилась своим вдохновением певица.

Просто волшебная! Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами

Настя Каменских устроила утреннюю тренировку на свежем воздухе (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники прочувствовали сполна атмосферу с фотооткрытки и засыпали Настю комплиментами.

Просто волшебная! Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами

Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Красотка!
  • Прекрасная
  • Настя, Вы просто супер
  • Крутышка
  • Летние рассветы самые прекрасные. Ты крутая , восхищаюсь
  • Красиво
  • Красавица! Страшно нравятся твои песни на испанском
  • Бодрость духа в здоровом теле!
  • Ты волшебная, наша SUPERSTAR

Скриншот комментариев

К слову, на днях Настя Каменских вместе с Потапом побывали на праздновании юбилея Юрия Горбунова в загородном клубе-ресторане. Певица устроила джем-сейшн в подарок юбиляру.

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