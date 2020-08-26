Просто волшебная! Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами

Певица поделилась утренним настроением
Настя Каменских не изменяет своей традиции – ранее утро она начинает с тренировки и заряжается энергией и бодростью на весь день. Пока погода позволяет, певица с удовольствием занимается спортом на свежем воздухе. Она опубликовала кадр, сделанный на берегу озера и поделилась своим замечательным утренним настроением с поклонниками.
Для тренировки звезда надела спортивный топ и велосипедки от своего бренда одежды, она собрала волосы в хвост и раскинула руки, улыбаясь в камеру. Настя предпочла обойтись без косметики и показала свою естественную красоту.
"Проснуться рано утром и выйти встречать еще летний и еще теплый рассвет. В августе запах утра, природа и ее краски – волшебные", - поделилась своим вдохновением певица.
Настя Каменских устроила утреннюю тренировку на свежем воздухе (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники прочувствовали сполна атмосферу с фотооткрытки и засыпали Настю комплиментами.
Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)
Скриншот комментариев
К слову, на днях Настя Каменских вместе с Потапом побывали на праздновании юбилея Юрия Горбунова в загородном клубе-ресторане. Певица устроила джем-сейшн в подарок юбиляру.