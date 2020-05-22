ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 22:20
Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда показала новый летний наряд

Алессандра Амбросио показала новую серию фото, где предстала в летнем легком образе. 39-летняя модель примерила длинную юбку и укороченную блузу с рукавами-фонариками, выполненную из ткани жизнерадостной расцветки. Наряд, с первого взгляда, выглядет достаточно скромным. Но соблазнительными высокий разрез по ноге, а также откровенное декольте добавили ему «горячую» нотку. На точеной фигуре экс-«ангела» Victoria’s Secret костюм смотрелся более чем выигрышно.

Дополнили летний образ высокий хвост, тонкий подвески и браслеты. Макияж Алессандра сделала едва заметным, оттенив естественный оттенок смуглой кожи в помощью хайлайтера, а глаза выделив коричневыми тенями.

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем нарядеПросто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем нарядеПросто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем нарядеАлессандра в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Привет! Было так весело провести счастливый час в эфире с моей подругой, которую я обожаю – Шарлотт Тилбери. Фото сделаны моей малышкой Аней Луизой», – подписала галерею Амбросио, отметив любимую дочь.

Разумеется, поклонники не стали молчать, увидев долгожданный пост от Алессандры. Они написали множество приятных комментариев, отметив стройное тело девушки, а также ее неземную красоту.

  • Просто ВАУ!
  • Детали о платье, пожалуйста. Ты выглядишь божественно
  • Восхитительна
  • Просто перехватывает дыхание, удивительно
  • Я просто влюблена в тебя! Ты так восхитительно прекрасна
  • Красивая
  • Восхитительная
  • Это прекрасно, и ты выглядишь фантастически. Я желаю тебе отличного дня, дорогая Алессандра
  • Так хороша, желаю тебе отличного дня
  • Мы любим тебя

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, дочь Алессандры Аня Луиза считается в сети точной копией своей мамы. Фанаты уверены, что девочка с ее яркой внешностью должна пойти по стопам Алессандры и покорять мировую фешн-индустрию. Пока что малышка посещает разнообразные светские ивенты и активно ведет свой аккаунт в Instagram (не без помощи Алессандры). Так что, вполне возможно, вскоре она из звезды сети станет звездой подиумов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь