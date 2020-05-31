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Просто развлечение: Наталья Могилевская призналась, что увлеклась стрип пластикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 18:41
Просто развлечение: Наталья Могилевская призналась, что увлеклась стрип пластикой
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица рассказала, что занимается танцами буквально с утра до вечера

Любовь украинской певицы Натальи Могилевской к танцам известна давно - она два раза участвовала в шоу Танцы со звездами, первый раз заняв второе место, а в 2017 году таки получив заветный кубок в паре с Игорем Кузьменко. С тех пор ее страсть лишь окрепла и артистка продолжает заниматься танцами, пробуя себя в разных стилях и направлениях. Так, в интервью "Светской жизни" она призналась, что не представляет свою жизнь без танцев.

Как призналась Наталья, у нее есть несколько партнеров для разных стилей танцев, а новым увлечением стал соблазнительный strip dance. А благодаря карантину у нее появилось много свободного времени.

"У меня есть партнеры, которых я очень люблю. Один партнер учит меня современного танца, партнерша учит меня вообще на каблуках танцевать очень интересные вещи, типа strip dance. Это просто мое развлечение. Еще у меня есть невероятный партнер по бальным танцам. То есть я действительно танцую все время с утра и до вечера", - поделилась 44-летняя Могилевская.

Не зря же она получила на паркете шутливое прозвище "Легенда Алексеевна"!

Кроме танцев, артистка часами занимается в вокальной студии. За время карантина звезда записала альбом "Любов – то велика сила", где представила свои хиты в джазовой обработке.

Просто развлечение: Наталья Могилевская призналась, что увлеклась стрип пластикой

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что Наталья Могилевская во время карантина обычно не баловала поклонников новыми фото, а показывала кадры из личного архива. Но однажды она все же ошеломила поклонников пикантным фотосетом, надев белый пиджак на голое тело и засветив аппетитный бюст.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Наталья Могилевская
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