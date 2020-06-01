Просто прелесть: Влад Топалов умилил фото с подросшим сыночком

Влад Топалов с удовольствием делится на страничке в Instagram личными фото и своими мыслями, а также эмоциями, а еще там часто появляются снимки его сыночка Майкла. На новом кадре певец держит мальчика на руках, который показал всю гамму эмоций на милом детском личике.

Потребное фото отца и сына вышла очень забавным и милым, будто сделанным случайно. Белокурый Майкл заметно подрос, причем его можно рассмотреть вблизи. Он позирует в уютном зеленом свитшоте и курточке.

Регина не раз называла мужа образцовым отцом и рассказывала, что он не спускает сына с рук и старется его всячески баловать.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Примечательно, что комментарии к кадру Влад скрыл и его поклонники не смогли оставить запись по под кадром. Зато артист рассказал, как провел воскресный день – смотрел кино и слушал дождь.

Жена Влада, Регина Тодоренко долго отсутствовала в соцсетях, а после появления также забросала страничку милыми фото с сыночком. Она показала новые достижения малыша. Так, на одном из видео ведущая запечатлила пластику Майкла.

Звездная мама наблюдает за тем, как сыночек тянется за игрушечной отверткой и это напоминает ей занятия йогой. “Вот это да!” – подписала тогда она кадры с мальчиком.

К слову, сама Регина не на шутку увлеклась садоводством. Она решила обустроить сад возле частного дома. Процесс ведущая запечатлела на видео. Так, она начала с высадки помидоров черри, а инструктивал Регину ее дедушка, поэтому ведущая приступила к делу во всеоружии. Поклонники ведущей восхитились ее разносторонними интересами и засыпали звезду комплиментами.