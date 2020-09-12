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Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

Суббота 12 сентября 2020 15:37
Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

39-летняя ведущая похвасталась соблазнительными формами

Лилию Ребрик привыкли видеть в стильных и женственных образах, также телеведущая и актриса часто делится в сети семейными кадрами с мужем и дочерьми. Однако на новых фото звезда предстала в совсем другом амплуа - сексапильной красотки!

На горячих черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram, 39-летняя Лилия запечатлена в кружевном боди, которое она дополнила поясом-корсетом и колготками в сеточку, а также туфлями на шпильке.

Снимки были сделаны за кулисами театра, а их автором стала коллега Ребрик, актриса Ксения Вертинская.

Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

Артистка позировала в соблазнительных позах, демонстрируя свою точеную фигуру - на одном фото она снята рядом с контрабасом.

Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном бельеПросто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

Лилия Ребрик восхитила пикантными фото в соблазнительном кружевном боди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Залаштунки" або те, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п’ятниці! Надобраніч!" - подписала эффектные кадры Лилия.

Фолловеры признались, что было немного необычно увидеть ее в таком образе, и засыпали актрису восхищенными комментариями.

  • Після таких фото, по поверненню до дому Лілю чекає шалена пристрасть коханого Андрія!
  • Класнюча просто!
  • Сексі, дуже імпонують жінки , які вдень ідеальні мами, а ввечорі сексі для чоловіка та для себе
  • Привыкла Вас видеть всегда женственной, романтичной, жизнерадостной, но такое амплуа Вам тоже очень
  • Красивая женщина
  • Ух какая сочная
  • Ліля красунечка
  • Ого! Вот это Вы шикарна, огонь, яд , мега эротично и красивенно
  • Вот это да!!! вы искусительница
  • Ничего себе, Лиля, вы просто супер!!!

Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

Скриншот комментариев

Напомним, Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми Дианой и Полиной.

Ранее Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем и поделилась секретом семейной гармонии.

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