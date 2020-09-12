Просто огонь! Лилия Ребрик поразила откровенной фотосессией в кружевном белье

39-летняя ведущая похвасталась соблазнительными формами
Лилию Ребрик привыкли видеть в стильных и женственных образах, также телеведущая и актриса часто делится в сети семейными кадрами с мужем и дочерьми. Однако на новых фото звезда предстала в совсем другом амплуа - сексапильной красотки!
На горячих черно-белых кадрах, опубликованных в Instagram, 39-летняя Лилия запечатлена в кружевном боди, которое она дополнила поясом-корсетом и колготками в сеточку, а также туфлями на шпильке.
Снимки были сделаны за кулисами театра, а их автором стала коллега Ребрик, актриса Ксения Вертинская.
Артистка позировала в соблазнительных позах, демонстрируя свою точеную фигуру - на одном фото она снята рядом с контрабасом.
Лилия Ребрик восхитила пикантными фото в соблазнительном кружевном боди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Залаштунки" або те, чого ви не побачите щодня... Спокусливоі п’ятниці! Надобраніч!" - подписала эффектные кадры Лилия.
Фолловеры признались, что было немного необычно увидеть ее в таком образе, и засыпали актрису восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми Дианой и Полиной.
Ранее Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем и поделилась секретом семейной гармонии.