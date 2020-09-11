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Женская сборная: Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми

Пятница 11 сентября 2020 10:34
Женская сборная: Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми
Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая показала, как они наслаждаются осенним теплом

Лилия Ребрик - постоянный источник мотивации и позитива для своих поклонников. Энергичная и юморная телеведущая всегда в хорошем настроении, успевает работать на телевидении и в театре и много времени уделять любимой семье - мужу и двоим дочкам. Пока еще стоит теплая погода, они стараются как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Так, артистка показала в Instagram милое семейное фото с активной прогулки с малышками.

На снимке девочки едут по дороге на велосипедах - двухлетняя Полина на трехколесном, а 8-летняя Диана уже на "взрослом" двухколесном. Звездная мама идет позади них и счастливо смеется.

Все трое одеты в одинаковые стильные и удобные спортивные костюмы - дети в бело-малиновых цветах, а Лилия выбрала нежный персиковый оттенок.

Женская сборная: Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми

Лилия Ребрик с дочерьми устроили веселую прогулку на велосипедах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"@andrii_dykyi , може й мені велосипед? Насолоджуємося теплом))) Жіноча збірна в костюмах", - подписала кадр Ребрик.

Пользователи сети оставили этой милой семейке много умиленных комментариев.

  • Лілія, нехай ваші діти Вас надихають і радують щодня
  • Юнные гонщицы с очаровательным тренером
  • А чому б і ні. А ще вам потрібно костюм як у дівчаток
  • Я тоже последнее время думаю, может и мне велосипед нужен ))
  • Чому ж ні?)
  • Яка ж ви кльова сімейка! Привіт із Харкова
  • Вы классные!!!
  • Дикая семейка, вы крутые
  • Очень классные!!!

Женская сборная: Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем и поделилась секретом семейной гармонии.

Мы также писали, что Лилия Ребрик развеселила сеть оригинальным и забавным фото с мужем и дочками.

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