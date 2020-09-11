Женская сборная: Лилия Ребрик очаровала милым фото с прогулки с дочерьми

Лилия Ребрик с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая показала, как они наслаждаются осенним теплом

Лилия Ребрик - постоянный источник мотивации и позитива для своих поклонников. Энергичная и юморная телеведущая всегда в хорошем настроении, успевает работать на телевидении и в театре и много времени уделять любимой семье - мужу и двоим дочкам. Пока еще стоит теплая погода, они стараются как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Так, артистка показала в Instagram милое семейное фото с активной прогулки с малышками.

На снимке девочки едут по дороге на велосипедах - двухлетняя Полина на трехколесном, а 8-летняя Диана уже на "взрослом" двухколесном. Звездная мама идет позади них и счастливо смеется.

Все трое одеты в одинаковые стильные и удобные спортивные костюмы - дети в бело-малиновых цветах, а Лилия выбрала нежный персиковый оттенок.

Лилия Ребрик с дочерьми устроили веселую прогулку на велосипедах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"@andrii_dykyi , може й мені велосипед? Насолоджуємося теплом))) Жіноча збірна в костюмах", - подписала кадр Ребрик.

Пользователи сети оставили этой милой семейке много умиленных комментариев.

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А чому б і ні. А ще вам потрібно костюм як у дівчаток

Я тоже последнее время думаю, может и мне велосипед нужен ))

Чому ж ні?)

Яка ж ви кльова сімейка! Привіт із Харкова

Вы классные!!!

Дикая семейка, вы крутые

Очень классные!!!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем и поделилась секретом семейной гармонии.

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