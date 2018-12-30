"Просто офигенный": MONATIK похвастался оригинальным подарком на Новый год

Фото: MONATIK (facebook.com/dimamonatyk)

Певец признался, что он ему понравился

Популярный украинский исполнитель MONATIK показал "офигенный" подарок, который ему вручили в честь Нового года. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Istagram-Stories.

Так, на опубликованных кадрах видно, что черепашка-ниндзя Микеланджело сильно растолстела, из-за чего под ней "треснул" скейтборд.

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Видео: MONATIK показал новогодний подарок (instagram.com/monatik_official)

"Ребята, посмотрите какой оригинальный новогодний подарок. Такой кругленький, крупненький, пухленький, любящий пиццу Микеланджело. Просто офигенный", - сказал он.

Обратим внимание, что сама игрушка изображена с куском пиццы в руке и со снятой повязкой.

Напомним, известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина