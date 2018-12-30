"Просто офігенний": MONATIK похвалився оригінальним подарунком на Новий рік

Фото: MONATIK (facebook.com/dimamonatyk)

Співак зізнався, що він йому сподобався

Популярний український виконавець MONATIK показав "офігенний" подарунок, який йому вручили на честь Нового року. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Istagram-Stories.

Так, на опублікованих кадрах видно, що черепашка-ніндзя Мікеланджело сильно розтовстіла, через що під нею "тріснув" скейтборд.

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Відео: MONATIK показав новорічний подарунок (instagram.com/monatik_official)

"Хлопці, подивіться який оригінальний новорічний подарунок. Такий кругленький, крупненький, пухкенький, люблячий піцу Мікеланджело. Просто офігенний", - сказав він.

Звернемо увагу, що сама іграшка зображена зі шматком піци в руці та зі знятою пов'язкою.

Нагадаємо, відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвало" мережа.

Відео: РБК-Україна