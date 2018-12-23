ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Огромнейшая радость": MONATIK ярко "ворвался" на сцену Х-фактора

Lite » Звезды 23.12.2018 - 14:03
"Огромнейшая радость": MONATIK ярко "ворвался" на сцену Х-фактора
Фото: (instagram.com/monatik_official)

Музыкант исполнил сразу несколько своих хитов

Популярный украинский исполнитель  MONATIK ярко вернулся на сцену главного песенного шоу страны "Х-фактор" спустя восемь лет". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Спустя восемь лет, вернуться на сцену "Х-фактор" – огромнейшая радость. Спасибо за теплый, домашний прием. Благодарю свою команду потрясающих, талантливых людей. Счастлив, что нас становится все больше. Всем отличного воскресенья", - говорится в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Видео: Монатик вернулся на сцену "Х-фактора" (instagram.com/monatik_official)

Обратим внимание, что это стало причиной восхищения со стороны поклонников певца.

"Молодец Дима. Много чего добился своим трудом. Тобой невозможно не гордится", - сказала пользователь Людмила Магус.

"Блин. От вашей  музыки мурашки по коже", - подчеркнула юзер Анастасия Боскова.

"Спасибо за крутую музыку. Вы очень талантливый и крутой", - сказала пользователь Неля Говрова.

&quot;Огромнейшая радость&quot;: MONATIK ярко &quot;ворвался&quot; на сцену Х-фактора

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина

"Давно мечтал": MONATIK поставил один балл на Танцах со звездами Танцы со звездами 2018: 13 выпуск смотреть онлайн
Новости Украины MONATIKДмитрий МонатикМонатик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь