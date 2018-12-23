"Огромнейшая радость": MONATIK ярко "ворвался" на сцену Х-фактора

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Музыкант исполнил сразу несколько своих хитов

Популярный украинский исполнитель MONATIK ярко вернулся на сцену главного песенного шоу страны "Х-фактор" спустя восемь лет". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Спустя восемь лет, вернуться на сцену "Х-фактор" – огромнейшая радость. Спасибо за теплый, домашний прием. Благодарю свою команду потрясающих, талантливых людей. Счастлив, что нас становится все больше. Всем отличного воскресенья", - говорится в подписи.

Видео: Монатик вернулся на сцену "Х-фактора" (instagram.com/monatik_official)

Обратим внимание, что это стало причиной восхищения со стороны поклонников певца.

"Молодец Дима. Много чего добился своим трудом. Тобой невозможно не гордится", - сказала пользователь Людмила Магус.

"Блин. От вашей музыки мурашки по коже", - подчеркнула юзер Анастасия Боскова.

"Спасибо за крутую музыку. Вы очень талантливый и крутой", - сказала пользователь Неля Говрова.

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, известный украинский певец, ведущий проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами" MONATIK показал своих подросших детей. Редкий семейный снимок Монатик опубликовал в честь Дня сыновей, который празднуется 23 ноября.

Также мы писали, что первое живое выступление Нади Дорофеевой и MONATIK "взорвало" сеть.

Видео: РБК-Украина