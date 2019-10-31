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Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.10.2019 - 14:56
Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде
MARUV (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Певица также примерила красные линзы

MARUV (Анна Корсун) не перестает поражать поклонников своими смелыми образами. Напомним, что фаны эпатажной исполнительницы смогли вновь насладиться ее танцами на шоу Танцы со звездами 2019. Во время десятого эфира MARUV была ведущей балкона, а также выступила с соблазнительным номером. Тогда украинская исполнительница блистала перед камерами в образе мифической Горгоны Медузы, которая по преданию одним лишь взглядом превращает человека в камень.

На своей страничке в сети instagram MARUV засыпала подписчиков свежими фотографиями яркого образа “Медузы”. На снимках исполнительница позирует в пикантных позах, демонстрируя плавные формы.

Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде

Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде

MARUV в образе Горгоны Медузы (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Для нового образа Корсун выбрала необычное черное платье с вырезом до талии! Платье-боди декорировано двумя полосками ткани, который при этом оголяют бедра исполнительницы.

Как обычно, особенное внимание привлекает прическа MARUV, а именно - украшение в виде переплетенных змей с рубинами-глазами. Кстати, Корсун также использует красные линзы, чтобы сделать образ еще более эффектным.

Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде

MARUV в образе Горгоны Медузы (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Подписчики певица также поспешили оставить восторженным отзывы под ее новым постом:

  • “Не могу написать комментарий - превратилась в камень”
  • “Космос”
  • “Просто нет слов. Это вау”
  • “Ну что за королева”
  • “Невероятно красиво!”
  • “СУПЕР образ и афигительный стиль! Красотень божественная! Обожаю”

Просто космос: MARUV пленила плавными изгибами в откровенном наряде

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Кстати, во время недавнего эфира шоу Танцы со звездами 2019 певица спела свой хит - "Siren Song". Но в новом непривычном исполнении, с украинскими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее MARUV эпатувала новым спорт-шик образом в шубе и спортивках.

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