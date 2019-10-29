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В шубе и спортивках: MARUV эпатирует новым спорт-шик образом

Lite » Мода 29.10.2019 - 15:26
В шубе и спортивках: MARUV эпатирует новым спорт-шик образом
MARUV (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

MARUV не перестает удивлять необычными сочетаниями

MARUV (Анна Корсун) любит баловать многотысячную армию поклонников своими “модными выходками”. Эпатажная украинская исполнительница не против экспериментов со внешностью и стилем. При этом чем более ярко и вызывающе, тем лучше. К примеру, во время десятого эфира шоу Танцы со звездами 2019 (прошел 27 октября) Корсун появилась в образе “заклинательницы змей”. Исполнительница позировала, как всегда, в очень соблазнительном наряде черного цвета. А ее прическа была украшена необычной змеиной композицие.

В разделе “сториз” на своей страничке в сети instagram MARUV показала фото своего дерзкого ежедневного образа. Как всегда, Корсун смело сочетает самые трендовые вещи этого года и сезона Осень 2019. Так, Анна позирует в укороченной меховой шубке. Обратите внимание, что мех все еще в тренде - но искусственный! Изделия из натурального меха носить уже давно не модно!

Трендовый образ MARUV дополняют спортивные черные штаны известного бренда, заправленные в кожаные ботинки с широким верхом.

Однако главный акцент спорт-шик образа сделан на фетровой шляпе с прямыми полями. Шляпа декорирована также золотой цепочкой, что смотрится еще более эффектно. И вершина” образа - солнцезащитные очки!

В шубе и спортивках: MARUV эпатирует новым спорт-шик образом

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

К слову, исполнительница также опубликовала видео своего пленительного выступления во время недавнего эфира шоу Танцы со звездами 2019. Тогда исполнительница спела свой хит - "Siren Song". Но в новом непривычном исполнении, с украинскими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танцы со звездами 2019

К слову, ведущая Танцев со звездами 2019 Тина Кароль в образе ангела покорила зрителей нежным и романтичным номером с "Дракулой" Даном Баланом.

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