Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась впечатляющей растяжкой

Светлана Лобода не так давно жаловалась поклонникам на то, как тяжела профессия артиста и даже показывала "производственную травму" - огромный мозоль, полученный на выступлениях и репетициях. Впрочем, последние фото в аккаунте певицы были сделаны в разных европейских городах - к примеру, Париже, где звезда на всякий случай даже надела медицинскую маску, ведь там уже есть зараженные коронавирусом.

А на новых кадрах Светлана позирует на кирпичном заборе, а внизу за ее спиной открывается умопомрачительный морской пейзаж. Артистка примерила удобный спортивный образ - черные колготки и пуловер, а также серые велосипедки и жилетку с кроссовками. Не забыла она и о солнцезащитных очках, так как стоит ясная солнечная погода.

На некоторых фото Лобода просто сидит на заборе, а на одном и вовсе поражает растяжкой, подняв ногу в вертикальном шпагате и держась за нее рукой.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важно где ты. просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. мир так красив", - прокомментировала яркие кадры артистка.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотег звезда ставить не стала, однако в комментариях некоторые подписчики предположили, что она в Испании. Кроме того, они засыпали Светлану восторженными отзывами.

Очень красиво

Шикарный вид. Афигенная фигура. Вы королева. Наша любимая Малышка Ло Тоооп

Как всегда прекрасна

Искренние и правильные слова

Весна даёт вдохновение

Форма класс

Какая растяжка

Красотка!!!!на фоне красоты

Что за сладкая девочка

Света, пожалуйста больше не худей !!! Ножки, как спички

Сильно!!)))

Наша любимая

Когда смотришь на Ваши фотографии, заряжаешся такой энергией. Вы всегда своим позитивом можете поднять настроение

Такие атмосферные фото

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.