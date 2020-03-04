ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.03.2020 - 20:32
Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица похвасталась впечатляющей растяжкой

Светлана Лобода не так давно жаловалась поклонникам на то, как тяжела профессия артиста и даже показывала "производственную травму" - огромный мозоль, полученный на выступлениях и репетициях. Впрочем, последние фото в аккаунте певицы были сделаны в разных европейских городах - к примеру, Париже, где звезда на всякий случай даже надела медицинскую маску, ведь там уже есть зараженные коронавирусом.

А на новых кадрах Светлана позирует на кирпичном заборе, а внизу за ее спиной открывается умопомрачительный морской пейзаж. Артистка примерила удобный спортивный образ - черные колготки и пуловер, а также серые велосипедки и жилетку с кроссовками. Не забыла она и о солнцезащитных очках, так как стоит ясная солнечная погода.

На некоторых фото Лобода просто сидит на заборе, а на одном и вовсе поражает растяжкой, подняв ногу в вертикальном шпагате и держась за нее рукой.

Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"не важно где ты. просто кайфуй и получай удовольствие от всего, что тебя окружает. мир так красив", - прокомментировала яркие кадры артистка.

Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажаПросто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Геотег звезда ставить не стала, однако в комментариях некоторые подписчики предположили, что она в Испании. Кроме того, они засыпали Светлану восторженными отзывами.

  • Очень красиво
  • Шикарный вид. Афигенная фигура. Вы королева. Наша любимая Малышка Ло Тоооп
  • Как всегда прекрасна
  • Искренние и правильные слова
  • Весна даёт вдохновение
  • Форма класс
  • Какая растяжка
  • Красотка!!!!на фоне красоты
  • Что за сладкая девочка
  • Света, пожалуйста больше не худей !!! Ножки, как спички
  • Сильно!!)))
  • Наша любимая
  • Когда смотришь на Ваши фотографии, заряжаешся такой энергией. Вы всегда своим позитивом можете поднять настроение
  • Такие атмосферные фото

Просто кайфуй: Светлана Лобода поразила вертикальным шпагатом на фоне красочного пейзажа

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками Евой и Тильдой.

Пролежала пару часов на полу: Лобода пожаловалась на трудности профессии артиста Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми
Новости Украины Лободаотдых
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь