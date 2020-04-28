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Просто фантастическая: эффектная Леся Никитюк в крошечном топе засветила стройные формы

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Ведущая позировала в цветущем саду

Леся Никитюк еще в начале карантина уехала в родной Хмельницкий и самоизолировалась со своей семьей в частном доме, где недавно сделала ремонт. Ведущая наслаждается прекрасной погодой и гуляет по территории, а также хвастается цветущим садом и не теряет чувство юмора, которого Леди Ле не занимать. Даже в домашней обстановке Леся предпочитает выглядеть эффектно. Так, на свежих фото они позировала в коротком белоснежном топе и ярких зеленых спортивных штанах с аккуратной нашивкой.

Леди Ле устроила солнечный фотосет в саду рядом с цветущими деревьями, которые стали идеальной декорацией для эффектных весенних кадров. Судя по всему, карантин не повлиял на фигуру звезды, ведь топ позволил рассмотреть ее идеально плоский животик и стройные формы. Волосы Леся собрала в высокий хвост и сделала максимально естественный, нежный макияж.

"Цвіту і пахну", - коротко и емко подписала она яркие кадры. Поклонники согласились в теледивой и отметили, что она выглядит просто фантастически.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом "в раю"

  • Как всегда красотка
  • Ты очень красивая
  • Леся, вы всегда радуете своим позитивом, юмором и конечно же красотой!
  • Гарнюня
  • Красота
  • Леся, Вы фантастична
  • Яка гарна, просто вау
  • Какая красота. Леся в замечательном настроении цветёт и вокруг все цветет. Замечательная идиллия
  • Леся, вы прелестны!
  • Бомба

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась ностальгическими фото из Парижа, на которых позировала в пикантном топе и кожаных брюках.

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