Просто фантастическая: эффектная Леся Никитюк в крошечном топе засветила стройные формы

Леся Никитюк еще в начале карантина уехала в родной Хмельницкий и самоизолировалась со своей семьей в частном доме, где недавно сделала ремонт. Ведущая наслаждается прекрасной погодой и гуляет по территории, а также хвастается цветущим садом и не теряет чувство юмора, которого Леди Ле не занимать. Даже в домашней обстановке Леся предпочитает выглядеть эффектно. Так, на свежих фото они позировала в коротком белоснежном топе и ярких зеленых спортивных штанах с аккуратной нашивкой.

Леди Ле устроила солнечный фотосет в саду рядом с цветущими деревьями, которые стали идеальной декорацией для эффектных весенних кадров. Судя по всему, карантин не повлиял на фигуру звезды, ведь топ позволил рассмотреть ее идеально плоский животик и стройные формы. Волосы Леся собрала в высокий хвост и сделала максимально естественный, нежный макияж.

"Цвіту і пахну", - коротко и емко подписала она яркие кадры. Поклонники согласились в теледивой и отметили, что она выглядит просто фантастически.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

После карантина загуляю: Леся Никитюк похвасталась виртуальным отдыхом "в раю"

Как всегда красотка

Ты очень красивая

Леся, вы всегда радуете своим позитивом, юмором и конечно же красотой!

Гарнюня

Красота

Леся, Вы фантастична

Яка гарна, просто вау

Какая красота. Леся в замечательном настроении цветёт и вокруг все цветет. Замечательная идиллия

Леся, вы прелестны!

Бомба

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк поделилась ностальгическими фото из Парижа, на которых позировала в пикантном топе и кожаных брюках.