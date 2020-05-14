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Просто девочка: Катя Осадчая не перестает поражать молодостью без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2020 - 11:28
Просто девочка: Катя Осадчая не перестает поражать молодостью без макияжа
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая покоряет отдохнувшим видом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще находятся на домашней изоляции. Несмотря на послабление карантина в Украине, концерты, вечеринки и презентации предвидятся еще нескоро. Поэтому украинские селебритис продолжаются набираться сил в домашней обстановке, строить планы на будущее и хоть как-то поддерживать связь с поклонниками. И выручают в этом вопросе, конечно же, соцсети. Украинская телеведущая старается как можно чаще публиковать новые фото и видео. К примеру, звездная пара ведущих во время карантина начала активно изучать красоты Киевской области. Катя и Юра призывают каждого по мере возможностей развивать внутренний туризм в Украине.

Но и просто расслабленные снимки с уютных домашних образах также присутствуют в сетях телеведущей.

На днях Осадчая опубликовала новое солнечное селфи. При этом на лице 36-летней телеведущей - ни грамма макияжа! Катя в синем джемпере греется под лучами солнца. Лицо она прикрыла соломенной шляпкой - всегда актуальный летний аксессуар!

“На сонці в светрі - травень”, - с юмором подписала фото телеведущая, имея в виду, что на улице еще не так и тепло, как хотелось бы.

Просто девочка: Катя Осадчая не перестает поражать молодостью без макияжа

Фото: instagram.com/kosadcha

Кстати, до этого ведущая “Светской жизни” показала фото в другом образе. В кадре теледива позирует в удобном спортивном костюме сочного оранжевого оттенка. Уютный домашний образ дополняют белые кроссовки. Волосы собраны в практичный хвост. И вновь - никакого макияжа.

Просто девочка: Катя Осадчая не перестает поражать молодостью без макияжа

“Поступового виходу з карантину потребує і автомобіль. Відправляю свій на ТО й дезінфекцію. Техсервіс, за вашим бажанням і з дотриманням усіх вимог щодо безпеки, може і зараз, як і протягом карантину, забрати авто з-під будинку й туди ж повернути після всіх процедур, а також обов’язкової дезінфекції повітряних фільтрів. Будьте здоровими й бережіть себе та оточення!” - призывает телеведущая.

Напомним, ранее Горбунов покорил фото с Осадчей и сыночком в живописном месте.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Катя Осадчая
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