Просто ангел! Светлана Лобода впервые показала лицо младшей доченьки

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица опубликовала душевный снимок именинницы Тильды

Поп-дива Светлана Лобода тщательно скрывает не только свою личную жизнь и имя отца младшей дочери Тильды, но также и не показывает девочку на фото, оберегая малышку от посторонних глаз. Но певица решила сделать исключение в честь дня рождения девочки, котрой 24 мая исполнился один годик! Счастливая мама опубликовала в Instagram трогательный снимок с любимой крохой, на котором видно ребенка в полный рост и даже можно немного рассмотреть ее личико.

Раньше певица показывала кадры, на которых была запечатлена лишь ручка или ножка Тильды, поэтому новый снимок произвел настоящий фурор. Светлана держит дочку на руках, бережно придерживая головку. По случаю дня рождения на Тильде платьице в полосочку с большим бантом сзади, а сама артистка одета в свободную белую рубашку и короткие джинсовые шорты.

"Нашей любви 1 год", - написала счастливая звездная мама, оставив хэштег с именем девочка.

Фото: Светлана Лобода с младшей дочерью Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Фото настолько взволновало поклонников, что комментарии к нему начали лететь буквально со скоростью света. Фаны, наконец-то, смогли увидеть малышку и были счастливы от того, что знаменитость решила порадовать их душевным кадром, приоткрыв завесу над личной жизнью.

"Какие хорошенькие!", "Тильда, ангел, воплощение любви и света!", "Какая сладкая булочка", "Какие вы красивые, счастья вам, любви!", "Пупсик сладкий!", "Какая прелесть доченька", "Какая сладкая!", "Какая она красивая!", "Прелестная мама, прелестная малышка! Здоровья, любви и вдохновения!", "Вы такая мама трогательная, Светлана!", "Маленькая,сладенькая конфетка, с Днем рождения!" - писали комментаторы.

Напомним, что Светлана Лобода вызвала ажиотаж в сети пикантным образом в кожаном бюстгальтере.

Ранее Светлана Лобода раззадорила сеть фигурой в купальнике.