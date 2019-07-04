"Просто ангел": дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото

Соня Киперман предстала перед подписчиками в очень романтичном образе
Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман похожа на свою звездную мать как две капли воды. И сходство это не только во внешности, но и во внутреннем посыле. Так же, как и знаменитой певице, ее дочери особенно удаются романтичные и нежные образы. Недавно девушка поделилась несколькими "воздушными" кадрами на своей странице в Instagram. На одних кадрах красавица позировала в платье оттенка беж с принтом крупных белых цветов, загадочно пописав их философской фразой.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Мы бежим в будущее, сияя как бриллианты", - прокомментировала пост Соня.
И следом девушка опубликовала еще один пост в похожей эстетике — позируя в нежно-розовом платье с открытой спиной.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
"Мечтай, немного мечтай обо мне", - такой призыв оставила дочка знаменитости под фото.
Конечно, поклонники не смогли не прокомментировать ангельские фото своей любимицы и осыпали Соню комплиментами.
Скриншот: Комментарии к посту Сони Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Напомним, что дочь Веры Брежневой, Соня Киперман недавно засветила точеную фигуру в мини-купальнике, чем вызвала бурю комментариев поклонников.
Кстати, Вера Брежнева специально летала в США на выпускной Сони. Певица задержалась на несколько дней в стране, и провела время с любимой девочкой.
Напомним, что дочь Веры Брежневой пленила сеть эффектным образом в коротком топе.