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"Просто ангел": дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 17:30
"Просто ангел": дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Киперман предстала перед подписчиками в очень романтичном образе

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман похожа на свою звездную мать как две капли воды. И сходство это не только во внешности, но и во внутреннем посыле. Так же, как и знаменитой певице, ее дочери особенно удаются романтичные и нежные образы. Недавно девушка поделилась несколькими "воздушными" кадрами на своей странице в Instagram. На одних кадрах красавица позировала в платье оттенка беж с принтом крупных белых цветов,  загадочно пописав их философской фразой.

&quot;Просто ангел&quot;: дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото&quot;Просто ангел&quot;: дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото&quot;Просто ангел&quot;: дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фотоФото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мы бежим в будущее, сияя как бриллианты", - прокомментировала пост Соня.

И следом девушка опубликовала еще один пост в похожей эстетике — позируя в нежно-розовом платье с открытой спиной.

&quot;Просто ангел&quot;: дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фотоФото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мечтай, немного мечтай обо мне", - такой призыв оставила дочка знаменитости под фото.

Конечно, поклонники не смогли не прокомментировать ангельские фото своей любимицы и осыпали Соню комплиментами.

 

Скриншот: Комментарии к посту Сони Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

 

  • "Твои фото очень эстетические, не могу налюбоваться"
  • "Очень красивая"
  • "Светлый зайчик"
  • "My cleopatra"
  • "Ты прекрасна"
  • "Красоточка"
  • "Красивенькая"
  • "Ты просто ангел"
  • "ms beauty" 
  • "Beautiful" 

Напомним, что дочь Веры Брежневой, Соня Киперман недавно засветила точеную фигуру в мини-купальнике, чем вызвала бурю комментариев поклонников.

Кстати, Вера Брежнева специально летала в США на выпускной Сони. Певица задержалась на несколько дней в стране, и провела время с любимой девочкой.

Напомним, что дочь Веры Брежневой пленила сеть эффектным образом в коротком топе.

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Новости Украины Вера БрежневаСоня Киперман
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