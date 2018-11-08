"Прости, что так получилось": Алла Пугачева напугала поклонников внезапной отменой выступления

Фото: Алла Пугачева (Instagram/alla_orfey)

Певица рассказала, что с ней произошло

Знаменитая российская певица Алла Пугачева внезапно отменила свое выступление на концерте Леонида Агутина в Москве. Об этом Алла Пугачева написала на своей странице в Instagram.

Примадонна сообщила, что не сможет выступить на концерте, который посвящен 50-летию певца Леонида Агутина. Праздничное мероприятие запланировано на субботу, 10 ноября.

Алла Пугачева опубликовала фотографию с известным певцом Леонидом Агутиным и объяснила причину, по которой она не сможет петь на сцене.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела... Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", - так подписала фото Примадонна.

Скриншот фото (Instagram/alla_orfey)

Поклонники в комментариях выразили обеспокоенность здоровьем певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Скриншот комментариев (Instagram/alla_orfey)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Пугачева и Орбакайте поразили фото без макияжа.

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Видео: РБК-Украина