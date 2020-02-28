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Простая и без понтов: Слава из НеАнгелов насладилась испанскими деликатесами

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.02.2020 - 17:41
Простая и без понтов: Слава из НеАнгелов насладилась испанскими деликатесами
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

О том, что певица все запивает колой, не знали даже самые активные фанаты

Слава Каминская из группы НеАнгелы, которая намекнула на таинственного возлюбленного, личность которого пока что не собирается раскрывать, опубликовав в Instagram снимок с намеком на влюбленность, сейчас отдыхает в Испании, и наслаждается не только городскими пейзажами, но и испанской кухней.

Певица посетила ресторан морской кухни, который находиться в Мадриде и призналась, что ей так понравились блюда, что она с удовольствием пожертвовала бы своей тонкой талией, если бы была возможность питаться так вкусно почаще.

Простая и без понтов: Слава из НеАнгелов насладилась испанскими деликатесамиФото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Тот случай, когда не жалко поправиться. Какая кухня вам заходит без колы?" - поставила исполнительница высокую оценку заведению.

Для выхода Слава выбрала простой лаконичный лук - белую футболку с принтом и украсила себя множеством браслетов.
Подписчики в свою очередь отметили, что какая бы ни была кухня, о которой говорит их любимица Слава, они обращают внимание только на ее красоту.

  • Вы очень здесь красивая, утонченная, ничего лишнего я б сказала )
  • Какая здесь красивая....
  • Такая милашка, а в глазах огонь
  • Простая и без понтов
  • Красивая!
  • Очень красивая, все краше и краше становитесь
  • Красотулечка
  • Ох и красивая Рыжик

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".

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