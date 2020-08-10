Прошлые обиды забыты: Моника Беллуччи и Венсан Кассель отправились в совместный отпуск

Моника Беллуччи и Венсан Кассель – одна из самых популярных и до сих пор самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса. Звезды так долго рассказывали о преимуществах своего свободного брака на две страны, что новость о разводе в 2013-м году была как гром среди ясного неба. После расставания оба супруга переживали нелегкие времена. Но, похоже, Венсану разлука далась легче – он сумел в рекордные сроки построить новую семью. Спустя непродолжительное время после разрыва с Моникой он встретил юную модель Тину Кунаки, с которой сыграл громкую свадьбу – пара до сих пор счастлива и воспитывает дочь Амазони.

Венсан с дочерью Леони (фото: скриншот instagram.com/celebs_next)

А Моника долго оставалась одна, пока не познакомилась с художником Николасом Лефевром. Пара казалась счастливой и гармоничной. Но, к сожалению, их отношения не прошли испытания временем – не успела актриса представить миру нового избранника, как они перестали выходить вместе в свет, а спустя несколько месяцев объявили, что больше не вместе. Сейчас итальянская дива не раскрывает секретов личной жизни, порой намекая в интервью, что ее сердце не свободно.

Венсан и Моника отдыхают вместе с детьми (фото: скриншот instagram.com/celebs_next)

Стоит отметить, что с Венсаном у Моники сложились напряженные отношения. Моника как-то призналась, что общаться им очень нелегко, но они стараются ради общих детей. Напомним, у пары подрастает две дочери – Дева и Леони. Ради девочек звезды готовы на все, и даже на совместный отпуск. Так, Моника и Венсан в компании детей отправились на озеро Комо. Таким образом они поддержали старшую дочь на съемках – девочка стала лицом аромата Dolce&Gabbana, а заодно отдохнули.

Судя по фото, которые попали в сеть, все они счастливые и довольные жизнью. С первого взгляда может даже показаться, что семья все такая же дружная и крепкая. Что ж, пока Тина Кунаки отдыхает в Греции, у экс-супругов есть отличный повод отпустить прошлые обиды и порадовать детей.