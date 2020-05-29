Пропаганда лени и болезней: Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая считает, что лишний вес свидетельствует о том, что со здоровьем человека что-то не в порядке

Маша Ефросинина в свои 41 - настоящий пример для многих женщин, ведь телеведущая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой и цветущим внешним видом. При этом звезда не раз отмечала, что вес напрямую связан со здоровьем. В интервью Рамине Эсхакзай для YouTube-шоу "Ходят слухи" она довольно резко высказалась о популяризации бодипозитива в последнее время - по мнению Маши, здоровый человек полным не бывает.

Ведущая заявила, что призыв любить себя в любом весе - настоящая спекуляция с ленью женщин, которые не хотят работать над собой. Однако это обязательно выльется в проблемы со здоровьем в будущем. Ефросинина знает, о чем говорит - ведь было время, когда она сама весила больше 80 килограммов.

"Как человек, который 10 лет носил на себе лишний вес, связанный с нездоровьем, категорически заявляю, что бодипозитив - это пропаганда лени и болезней. С этим ХХХL огромными гроздьями на бедрах, на животе, на шее молодая девушка пропагандирует не только то, что миллионы таких же женщин могут быть красивыми. Параллельно она негласно пропагандирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени, дисфункцию кишечника, дисбактериоз. Ей может быть 25, как Эшли Грэм, и она вся такая супер красотка, но это тело природой человеку не дано. И когда я вижу эти дисфункции щитовидных желез на шеях, я понимаю, что дальше эти девочки будут иметь проблемы с деторождением, зачатием. Будут иметь проблемы, когда кожа потеряет тургор, когда все обвиснет, появится одышка, они не смогут заниматься спортом. Нет, бодипозитив - это достаточно серьезная, мощная спекуляция с ленью тех женщин и девушек, которые сегодня не хотят собой заниматься", - считает теледива.

Как поделилась Маша, она в прошлом имела проблемы с весом, вызванные гормональным нарушением, переутомлением и депрессией.

"Лишний вес в моем случае это аномальная история. Я пришла в "Подъем" в моей нынешней форме. За год постоянных недосыпов и вставаний в 4 утра мой организм дал сбой, и я набрала свою первую 10-ку. Так получилось, что в это же время "Подъем" набрал рейтинг, и я стала популярной, будучи такой хорошей пухлей под 70. С моим ростом 180 см это конечно все было восхитительно - мои молодые девичьи груди, росшие просто как на дрожжах, всех умиляли, восхищали, и это был вау-эффект. Но я понимала, что на мне нарастает не мой вес. Дальше у меня исчезли месячные, и я начала набирать вес стремительно. 2000-й год, кто что знал про терапию, детоксы, правильное питание? Ничего", - вспомнила Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина в 2000 году (instagram.com/mashaefrosinina)

Чтобы вернуть менструацию, телеведущая полгода лечилась гормонами. В это время умер ее папа, она впала в депрессию, искала успокоения в еде, и в результате поправилась до 86 кг.

"Ты проходишь в своей квартире мимо зеркала и у тебя начинают литься слезы, но ты ничего не можешь сделать. Глотаешь ты зонд или вычищаешь все из себя литровыми клизмами, колешь себе уколы или ходишь на массаж по похудению. Вес никак не сдвинется, потому что он гормональный. Это был не мой вес и не мое состояние, я была больным человеком. Поэтому сегодня вся моя популяризация ЗОЖ связанна именно с тем, что покуда ты здоров, и твой организм работает как часики, ты никогда не попадешь в то состояние, в которое попала я", - откровенно рассказала Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, без чего не представляет свою жизнь и особенно утро.

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Автор: Марина Настевич