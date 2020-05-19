Без притворства и фальши: Слава Каминская напомнила простые правила общения

Слава Каминская из группы НеАнгелы на карантине стала больше делиться с поклонниками личными мыслями и откровениями. Так, мама двоих детей рассказала о том, в каких отношениях она осталась с их отцом и своим бывшим мужем Эдгаром Каминским и даже прокомментировала его новый роман. Ради детей она прилагает усилия, чтобы нормально общаться с экс-супругом. Именно тему человеческого общения артистка затронула в своей новой публикации.

Слава поделилась эффектным кадром, на котором она запечатлена на улице в стильном кэжуал образе. Певица позирует в футболке с принтом из сериала "Друзья", джинсовой куртке и трендовой вельветовой кепке песочного цвета. Она повернула голову в сторону от камеры и задумчиво смотрит вдаль.

Каминская размышляет о том, почему люди так много притворяются в общении друг с другом и не показывают себя настоящих.

"Когнитивный диссонанс: почему люди не показывают свою настоящую сущность?! Одна часть людей подстраивается под мнение других, наступая на горло собственным интересам или границам. Другая - эгоистично и свысока, надев на себя корону, пытаются казаться важнее и увереннее, демонстрируя своё превосходство. Выскажусь", - пишет исполнительница.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)⠀

Далее Слава напомнила всем о важных правилах, которые помогут наладить коммуникацию.

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"Итак, по моему субъективному мнению, для нормального человеческого общения нужно помнить простые правила:

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1.Все люди одинаковые. С двумя руками и двумя нонами. Со всеми нужно общаться с уважением и на равне.

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2.Плохих людей не бывает. Бывают обстоятельства, в которые человек попал. В детстве ли, в течении жизни ли. В любом случае, эмпатия и терпимость всем нам в помощь.

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3.Называть вещи своими именами, без притворства и фальши. Людям свойственно лицемерить - ОК. Но, когда обычное г**но приторно называют розой, это уже НЕ ОК.

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4.Корона. Прежде, чем ее на себя надеть, вспомнить о том, что:

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- ее вам могли дать по ошибке (смотрим пункт 3);

- бумажная и сгорает в 2 счета;

- высокомерие и надменность ещё никогда не сделали этот мир лучше



Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)⠀

Желаю каждому балансировать в неоднозначном океане человеческого общения, умея с уважением и без хамства отстаивать свои границы", - советует звезда.

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы рассказала о драках и конфликтах с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой.