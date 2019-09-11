Прирожденная баскетболистка: Каменских поразила спортивным достижением

Настя Каменских и Потап в последнее время буквально каждый день показывают многотысячной армии поклонников свои спортивные будни. Пара активно тренируется и вместе посещают занятия с персональным тренером, когда находятся в Киеве и у них есть на это время. При это каждый раз тренировки эти разнообразны. Потап и Настя не только в зал ходят, но также бегают, занимаются силовыми нагрузками на открытом воздухе и даже играют в баскетбол!

Одна из недавних тренировок звездной пары была посвящена именно командному виду спорта. Так, на своей страничке в сети instagram Каменских, как обычно, опубликовала утреннее видео из машины - вместе с Потапом они едут на тренировку.

“И традиционно утреннее видео. С добрым утром! Мы с Лехой едем на тренировку. Пока у нас есть возможность и мы находимся в Киеве, мы каждый день ездим”, - комментирует видео Настя. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Еще чуть позже появилось видео, на котором зафиксировано похвальное “достижение” Насти. Как выяснилось, сегодняшнюю тренировку пара провела играя в баскетбол. При этом тренер снял момент, когда Настя забрасывает баскетбольный мяч в лунку - с первого раза!

Позже тренер Потапа и Насти Андрей Хомицкий опубликовал общее фото с ними. По его словам, 90 минут они занимались баскетболом.

“Результат красноречивее любых слов. Результат нашего утра - 90 мин баскетбола”, - пишет Хомицкий.

Фото: instagram.com/khomytskyi_official

Напомним, ранее Каменских показывала тренировку для крепкого "орешка". Только тогда занятия проходили в спортзале. Также с тренером.

Забавно, что чуть позже Потап с Каменских пожаловался на утренние тренировки. Рэпер отметил, что уж очень рано надо вставать.