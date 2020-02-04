"Принял решение остаться": Холостяк 9 сделал честное признание о переменах в жизни

Холостяк 9 Никита Добрынин в шаге от того, чтобы лишиться статуса завидного жениха, ведь недавно он сделал романтическое предложение возлюбленной Дарье Квитовой во время отдыха на Бали. Девушка, не раздумывая, ответила "да". Теперь же Никита решил поделиться с поклонниками честным признанием о своих карьерных целях и непростом пути к успеху.

Он вспомнил, как десять лет назад переехал в Киев и начал усердно работать и покорять новые вершины.

"В этом году будет где-то 10 лет как я переехал в Киев и занимаюсь работой в медиа. Представьте, за это время я успел посетить 26 стран, купить машину, о которой давно мечтал, руководил мужским журналом ХХL, инвестировал, возвращал, терял и снова вкладывал. Было время, когда думал о переезде в другую страну, но принял решение остаться", - сделал откровенное признание Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Сейчас его цель — все проекты превращать в хобби. По его словам, в современной Украине почти идеальный климат для предпринимательства и целеустремленные, очень ответственные люди. "Если делаешь крутой продукт, просто найти верную команду, которая будет идти к лучшему результату", - убежден Никита.



"Сейчас понимаю, что для меня лично идеально много путешествовать, открывать новые страны, встречать интересных людей. Но зарабатывать и строить бизнес дома, быть полезным для близких. И, самое главное, смотря на трансформации, которые произошли с моей страной за последние 10 лет, я уверен в своем решении и стремлюсь открывать Украину всему миру", - рассказал шоумен.

Он сопроводил вдохновляющий текст красочным фото с любимой Дариной Квитковой. Снимок парочки был сделан во время недавнего отдыха на Бали. Влюбленные позируют, крепко обнявшись, и будто не замечая никого вокруг.

Ранее Никита Добрынин поделился советами с мужчинами, как завоевать ту самую.