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Принца Джорджа пытались отравить: какое наказание придумали преступнику

Новина українською → Великобритания, Пятница 19 февраля 2021 10:22
Принца Джорджа пытались отравить: какое наказание придумали преступнику Принц Джордж (фото: GettyImages)
Автор: Анна Киселева

Королевская семья может вздохнуть с облегчением. По крайней мере на ближайшие десятилетия. Мужчина по имени Сахайб Абу, совершивший покушение на маленького принца Джорджа, был приговорен к тюремному заключению на 28 лет. Он пытался отравить мороженое.

Об этом рассказывает издание Sky News.

Изначально мужчина намеревался отравить семилетнего наследника престола, а затем расквитаться и со всеми его родными.

По данным издания, 27-летний Сахайб Абу планировал убийство во время пандемии коронавируса. Узнав о том, что принц Джордж любит мороженое, которое всегда покупают в одном и том же магазине, он захотел отравить всю партию сладостей в супермаркете.

Однако его план провалился. Правоохранительные органы узнали о его действиях из социальных сетей задержанного, в которых он обсуждал план отравления и 9 июня прошлого года Сахайб Абу был арестован.

Принца Джорджа пытались отравить: какое наказание придумали преступнику

Сахайб Абу (фото: news.sky.com)

Позже он признал свою вину.

Суд также заслушал другое дело, связанное с безработным Абу. Мужчина пытался убедить офицера тайно ввезти в страну огнестрельное оружие из Северной Африки. Это произошло после того, как обвиняемый рассказал о нападении на имам в Бакингемшире.

Он сказал офицеру, что его целью был имам из шиитской секты, которые считаются отступниками и экстремистами, такими как Исламское государство.

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться из-за пандемии. Герцогиня призналась, что ей пришлось стать парикмахером и самой стричь своих троих детей: семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи.

Мы также писали о том, что 9 января Кейт Миддлтон отметила 39-летие. Ее поздравили многочисленные поклонники в соцсетях.

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