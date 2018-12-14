Принц Чарльз наградил Киру Найтли орденом офицера Британской империи

Фото: Кира Найтли (instagram.com/keira_knightley_)

Благодаря своему сотрудничеству с благотворительными организациями британская актриса была награждена королевскими особами

Актрису, которая вот уже почти двадцать лет работает в театре и кино, Киру Найтли от имени королевы Британии, наградили орденом Британской империи. Британская актриса получила свою награду за благотворительную и театральную деятельность.

Фото: Принц Уэльский вручает Кире Найтли ее награду за заслуги перед театром и ее благотворительность (instagram.com/theroyalfamily)

В течение многих лет Кира работала с благотворительными организациями, включая Water Aid и Oxfam, и поддерживала их. Поэтому, в Букингемском дворце, принц Чарльз лично наградил ее почетным знаком.

Кира Найтли, для выходов на публичные мероприятия, выбирает наряды от бренда Chanel (она амбассадор этой марки одежды). Церемония награждения не стала исключением. Кира надела твидовый костюм в золотых оттенках от любимого бренда Chanel. Под жакет выбрала классическую белую блузу. По дрескоду также ей полагалось шляпка, и актриса остановилась на шляпке в цвет костюма с неширокими полями. Звезда дополнила весь этот сдержанный наряд бежевыми туфлями на каблуке.

На церемонии актрису поддерживали родители, а также ее муж, рок-музыкант Джеймс Райтон.

Хотим напомнить, что фильм "Щелкунчик и четыре королевства", в котором в одной из главных ролей снялась Кира Найтли, все еще в прокате в украинских кинотеатрах. Это добрая рождественская сказка от студии Disney для всей семьи, которую стоит посмотреть, чтобы наполниться предновогодним настроением.

Также Кира Найтли рассказала в чем, по ее мнению, заключается роль женщин в современных фильмах и почему она чаще всего играет роли в исторических картинах.

Кроме того, у нас есть информация о всех кинопремьерах декабря 2018. В этот раз зрителей порадуют картины в жанре фэнтези и приключения. На широкие экраны выходит картина "Смертные машины", а также супергеройский экшн "Аквамен" о фантастической Атлантиде.

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