Примерный сыночек: Брэдли Купер вышел на прогулку со стильной 79-летней мамой

Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: Коллаж: РБК-Украина)

Купер мило общался с мамой и даже улыбался на камеру

45-летний Брэдли Купер продолжает пополнять светские хроники поводами для обсуждений. Пока экс-возлюбленная актера, модель Ирина Шейк, работала и развлекалась на вечеринках на Неделе моды в Милане (18-24 февраля), Брэдли нянчил их совместную дочь — двухлетнюю Лею де Сьен Шейк-Купер. Похоже, что н помочь к своему звездному сыну также решила приехать его мама — 79-летняя Глория Кампано. Женщина также хорошо известна читателям таблоидов, так как нередко появлялась со своим сыном на красных дорожках и различных премьерах. На этот раз папарацци засекли Брэдли с мамой на прогулке в Нью-Йорке.

Отметим, что Ирина и Брэдли расстались летом 2019 года. Окончательно пара разошлась осень. Несмотря на рождения совместной дочери, Шейк и Купер так и не расписались. Поэтому длительного и тягостного развода не последовало. Журналистам все еще так и неизвестно, что послужило причиной расставания модели и актера. Самая активная “гипотеза” — Леди Гага. В американских СМИ распространился слух, мол, в 2018 году на съемках фильма “Звезда родилась” между Брэдли и Леди Гагой завязался непродолжительный роман. Чего так и не смогла простить Шейк. Масла в огонь подливала и сама Гага. Когда певице напрямую задавали вопрос о ее возможном романе с Купером, она раз за разом отвечала уклончиво, давая повод для домыслов “желтой прессы”.

Купер с дочкой Леей (скриншот поста: instagram.com/bradleycooper.br)

Также в сети ходят и другие слухи. Мол, Ирина и Брэдли расстались именно из-за мамы актера. Поговаривают, что Глория Кампано разрушила отношения своего сына с именитой супермоделью.

Известно, что когда Шейк и Купер начали жить вместе, в их особняк также переехала и мать Брэдли. Ирине такое тесное соседство с потенциальной свекровью не нравилось. Что по итогу наложило свой отпечаток на ее отношения с Брэдли. Глория же в свою очередь хотела полностью контролировать сына. Даже во время его независимой жизни с другой женщиной. Друзья из окружения Купера, да и сам актер, никогда особо и не скрывал — у него всегда были тесные доверительные отношения с мамой.

Когда же наступил момент “кульминации” и Брэдли пришлось выбирать между мамой и возлюбленной, он выбрал маму. Самой же Кампано никогда не нравился выбор ее сына. Об этом сообщало ранее издание The Sun, ссылаясь на источники из окружения семьи Шейк-Купер.

Слухи подтверждают и последние фото актера. Ведь не успел скандал с разрывом остыть, как Глория Кампано вновь вернулась в Нью-Йоркский особняк своего сына.

Брэдли Купер с мамой (скриншоты поста: instagram.com/bradleycooper.br)

На днях папарацци засекли актера во время его воссоединения с мамой. Они прогуливались по Нью-Йорку, о чем-то спокойно болтая. При этом и актер, и его мама улыбались при виде папарацци.

Отдельного внимания заслуживает стильный образ мамы актера. Глория выбрала для прогулки яркое пальто из красного эко-меха. Образ дополняли черные брюки с флористическим принтом. На ногах — удобные серые ботинки, больше напоминающие домашние тапки. Из аксессуаров — синие солнцезащитные очки и нюдовая шапка. В общем, женщина очень выделялась из толпы.

Купер подобрал для выхода в свет синие брюки и черное укороченное пальто. На ногах — высокие кроссовки со звездами. Завершают стильный образ очки-авиаторы и серая кепка. В руках мужчина нес трость своей матери, а также розовую сумку, похожую на пакет.

Напомним, ранее Ирина Шейк в растянутых колготках испортила почти что идеальный образ в бежевых тонах.