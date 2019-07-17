Пример для подражания: 44-летняя Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в белом бикини

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса не устает хвастаться безупречной фигурой

Ева Лонгория в последнее время не упускает случая показать свою безупречную форму. Недавно она блистала на красной ковровой дорожке Marbella Fashion Show в Испании. Белое платье с открытыми плечами подчеркнуло стройность и неувядающую внешность актрисы. А несколько часов назад актриса решила идти еще дальше. Теперь она показала себя в соблазнительном купальнике.

Ева в Италии (видео: instagram.com/evalongoria)

Белое бикини от Melissa Odabash она примерила для прогулки на яхте. Ева танцует зажигательные танцы с бокалом в руке, показывая стройные ноги, тонкую талию и ни грамма лишнего веса. Такое задорное настроение звезды можно объяснить весьма просто – она отправилась в солнечную Италию. На Капри она, по всей видимости, полетела с мужем – Хосе Антонио Бастоном. Дополнили образ красотки соломенная шляпа с широкими полями, солнцезащитные очки-авиаторы и тонкая золотая цепочка на шее. "Танцуй весь день", – написала 44-летняя актриса.

Тело звезды стало вновь безупречным (фото: instagram.com/evalongoria)

Нужно отметить, что такая форма – это минута триумфа для знаменитой красавицы. Ведь лишние килограммы, набранные за время беременности, для нее стали настоящей проблемой. Она не раз подвергалась грубым шуткам по поводу фигуры. Чтобы скинуть вес, актриса вынуждена была не просто сесть на строгую диету, а полностью перестроить режим питания. Также она наняла личного тренера, который разработал комплекс упражнений. По словам Лонгории, она старалась включать активность даже в дни отпуска.

Ева в Италии (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову об отпуске. Видимо, актриса решила насладиться летом по полной. Так как за последнее время это уже второй отпуск. Недавно Ева вместе с семьей наслаждалась живописной Испанией. В компании мужа и малыша Санти Лонгория обошла всю Барселону, фотографируясь возле всех достопримечательностей. А в честь первого дня рождения сына они отправились в Париж. Что ж, такому графику знаменитая красавица только рада. Ведь она не намерена отпускать сына ни на шаг. Впрочем, даже в первые дни жизни сына Ева брала его на съемочную площадку. Так что наверняка подрастает еще одна звезда!