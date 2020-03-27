Пример многим семьям: Осадчая и Горбунов очаровали нежностью на домашнем селфи

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие проводят время дома и общаются с поклонниками

Катя Осадчая и Юрий Горбунов "подсадили" подписчиков на вечерние прямые эфиры. Пара выходить в онлайн и с удовольствием отвечает на вопросы поклонников, а попутно делится советами и рассказывает эксклюзив о своей жизни. Кроме того, теледива регулярно публикует полезности на страничке в Instagram. Например, Катя поделилась списком домашних развивающих игр для малышей, которые ее выручают во время карантина. Находясь дома, Юрий с женой получили возможность также уделить достаточно времени друг другу. Поэтому романтичные уютные селфи стали чаще появлятся на их страницах.

Ведущая показала расслабленный счастливый кадр, на котором поближе прижалась к любимому мужу и счастливо улыбается в объектив. На фото можно рассмотреть оригинальные бусы с кисточками на шее у звезды.

"Вечір п’ятниці вдома. Хочете з нами до каміна?" - поинтересовалась Катя и пригласила поклонников присоединится к пятничному вечернему эфиру.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

В комментариях фолловеры искупали звездную семью в овациях.

Класні Ви. Дивилась минулої п'ятниці, у Вас чудова сімейна атмосфера...

Красивые вы

Клас

Катюша прелесть!

Какие вы классные!

Гарна пара!

Красиві і щясливі!

Замечательные

Ваша семья, пример многим семьям

Неперевершені

Скриншот комментариев

На своей странице Юрий похвастался кулинарными талантами. Его "застали врасплох" на кухне, где он "колдовал" у плиты над кабачковыми оладьями. "Карантинні будні! Готуємо млинці з кабачків! За кермом - тато! Якість гарантована!" - заверил ведущий.

Фото: Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая очаровали домашним кадром без грамма косметики.