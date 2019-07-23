ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленным

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 13:26
Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленным
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

37-летняя звезда и ее молодой парень не скрывают чувств

Бритни Спирс пережила много взлетов и падений, в том числе и в личной жизни. Поэтому она особенно дорожит отношениями с 25-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Несмотря на разницу в возрасте и постоянные нападки недоброжелателей, Бритни и Сэм не устают доказывать всему миру свои чувства. Чего стоят их регулярные видео с совместных тренировок, а также радостные кадры с отдыха. Они трогательно признаются друг другу в любви и не устают придумывать новые локации для совместного времяпрепровождения.

Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленным

Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленным

Бритни и Сэм впервые вышли в свет (фото: instagram.com/britneyspears)

А на днях пара совершила свой первый официальный выход в свет. Певица и ее возлюбленный посетили премьеру фильма "Однажды в Голливуде", которая состоялась 22 июля. На своих страницах в Instagram они тут же сообщили поклонникам эту радостную новость. "Наша первая премьера", – написала Спирс. "@onceinhollywood с моей львицей @britneyspears", – подписал фото со своей девушкой Сэм.

Впрочем, папарацци также постарались донести ее до публики – вся сеть буквально пестрит совместными фото Бритни и ее парня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Asghari (@samasghari)

Сэм показал новое видео со своей "Львицей" (видео: instagram.com/samasghari) 

Для такого важного события певица подобрала соответствующий наряд. Она пришла на премьеру в ярко-красном платье, облегающем фигуру, с глубоким декольте. Дополнили его черные босоножки на устойчивом каблуке, серебристое колье на шее, изысканные серьги, высокая прическа и выразительный макияж. Выглядела Бритни просто роскошно! Особенно если учесть сияющие от счастья глаза и беззаботную улыбку, которая не сходила с ее лица. Сэм выбрал одежду в бежевых тонах: классический костюм, белая рубашка и черный галстук, которые дополнил стильными часами.

Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленнымПервый выход пары обсуждает весь мир (фото: instagram.com/samasghari) 

Нужно признать, смотрелись Бринти и Сэм безупречно! Они не отходили друг от друга ни на шаг, обнимались, фотографировались и наслаждались вниманием прессы, не скрывая чувств. Позже сам парень добавил видео, где они позируют перед камерами.

Они прекрасны! Бритни Спирс впервые вышла в свет с 25-летним возлюбленным

Бритни и Сэм влюблены и не скрывают это (фото: instagram.com/britneyspears) 

Что ж, видимо, певица наконец обрела долгожданное счастье в личной жизни. А к тому же и безупречную форму! Напомним, именно Сэм стал главным мотиватором для 37-летней звезды, влюбив ее в спорт и активный образ жизни.

Это любовь! Кэтрин Зета-Джонс растрогала романтичным снимком с Майклом Дугласом Вместо ответа хейтерам – шампанское: Леди Гага отмечает очередной триумф
Новости Украины певецБритни Спирслюбовь
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь