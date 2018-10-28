"Прекрасная": внучка Ротару выросла настоящей красоткой (фото)

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/sofialookbook)

Не смотря на свой юный возраст, девушка уже много добилась

Сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 17 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций, покорила публику и подиумы — внучка звездной бабушки уже много работала с дизайнерами, у нее хороший опыт участия в фешн-показах, а потому она отлично знает все детали и тонкости фотосъемок. Впрочем, тот факт, что внучка Софии Михайловны выбрала модельную карьеру, не удивляет, ведь у нее прокрасные природные данные и девушка выросла настоящей красоткой.

Instagram Сони Евдокименко изобилует снимками из разных стран, где она побывала, участвуя в различных мероприятиях. Похоже, жизнь внучки Софии Ротару весьма насыщенна! А ее поклонники, просмотрев последние ее фото, сходятся во мнении, что девушка еще больше повзрослела и расцвела.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/sofialookbook)

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