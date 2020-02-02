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Прекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 14:31
Прекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыном
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая на утренних кадрах позировала в пижаме

Любимица публики Маша Ефросинина, которую недавно подловила за "запрещенным" занятием ее сестра Елизавета Ющенко, в последнее время все больше стала уделять времени семье, чем работе. На ее станице в Instagram все реже мелькают кадры рабочих процессов и на телевидении ведущую так же увидишь не часто. Нельзя сказать, что Ефросинина сидит без дела, ведь у нее остаются благотворительные проекты и успешный блог на YouTube, но публичности стало в разы меньше.

Очередное фото, которое Ефросинина разместила в соцсетях только подтверждает семейную идиллию знаменитости. На домашнем кадре семья (за исключением младшей дочери Наны, которая похоже осталась за кадром и отвлекала маму и брата от съемок) собралась в гостинной и занялась увлекательным делом — игрой в Лего. Похоже на то, что они только проснулись, потому что даже не успели переодеть пижамы.

Прекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыномФото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Александром (instagram.com/mashaefrosinina)

"Дни без целей и задач", - подписала уютный кадр Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что съемки в пижамах для телеведущей не в новинку, она без стеснения показывает себя настоящую и в самых интимных моментах жизни. Недавно с мужем они опубликовали не менее уютный фотосет.

Прекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыномПрекрасная семья: Маша Ефросинина показала счастливое утро с мужем и сыном

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики восхитились дружной и счастливой семьей и пожелали им счастья:

  • Чудова сім’я
  • Самые лучшие дни
  • Ви супер круті! Мотивуєте на створення сім‘ї нового покоління, без старезних стереотипів
  • Я просто балдію від Вашої сім'ї , Вашої пари
  • Как правило такие дни удаются и приносят больше счастья!)
  • Самые лучшие дни
  • Люблю вас
  • Відпочинок з сім'єю це дуже важливо))) гарні

Кроме того, вам будет интересно, как Эффектная Маша Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе.

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Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
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