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"Прекрасная пара": Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в Болгарии


Ребрик также восхитила стройными ножками в стильном наряде

Лилия Ребрик продолжает отдыхать и работать в Болгарии. А именно – в туристическом городе Китен, куда звездная пара отправилась всего пару дней назад. Ребрик сразу же предупредила, что улетает по работе. Позже выяснилось, что Лилию и ее мужа, хореографа Андрея Дикого пригласили выступить в качестве членов жюри детского музыкального фестиваля "Зоряні мости". В перерывах между работой Лилия и Андрей также успевают и отдохнуть, насладившись пляжами и теплой водой Черного моря.

Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая показала новую серию фото. И как всегда, в новом образе. На этот раз снимки были сделаны не на пляже, а на площадке детского фестиваля.

Ребрик показала свой очередной летний образ. На телеведущей – оригинальный костюм с короткими объемными шортами цвета слоновой кости. Особенного внимания заслуживает необычная ассиметричная блуза с длинным шлейфом ниже колена. Смотрится очень эффектно.

Образ Лилии дополняют белые босоножки на шпильке, декорированные красными искусственными цветками.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, Лилия также опубликовала несколько фото в компании мужа. И даже игриво отметила, что на общих селфи Андрей Дикий всегда смотрит в камере на свою звездную супругу.

"Найсуворіші судді фестивалю "Зоряні мости". Болгарія м. Кітен… Андрій, ти постійно на мене залипаєш", - пишет Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей и актрисы поспешили оставить свои восторженными комментарии под ее новыми фотографиями:

  • "Очень шикарный костюм! И вам очень к лицу"
  • "Лилечка, наряд шикарный! Вам очень идет"
  • "Лилия, какие вы прекрасные"
  • "Ох, какие ножки"
  • "Вы просто классные. Дай бог вашей семье крепкого здоровья, семейного благополучия. Девченочки ваши пусть вас радуют всегда"
  • "Очень красивые"
  • "Лилия, выглядите просто шикарно! Вы с мужем прекрасная пара!"
  • "Самая красивая пара, как же приятно смотреть на эти счастливые глазки, пусть так будет всегда"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике. 

Также отметим, прежде чем отправиться в Болгарию, Лилия провела время с родными на даче. Телеведущая умилила сеть нежным семейным фото

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