"Прекрасная пара": Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в Болгарии

Лилия Ребрик продолжает отдыхать и работать в Болгарии. А именно – в туристическом городе Китен, куда звездная пара отправилась всего пару дней назад. Ребрик сразу же предупредила, что улетает по работе. Позже выяснилось, что Лилию и ее мужа, хореографа Андрея Дикого пригласили выступить в качестве членов жюри детского музыкального фестиваля "Зоряні мости". В перерывах между работой Лилия и Андрей также успевают и отдохнуть, насладившись пляжами и теплой водой Черного моря.

Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая показала новую серию фото. И как всегда, в новом образе. На этот раз снимки были сделаны не на пляже, а на площадке детского фестиваля.

Ребрик показала свой очередной летний образ. На телеведущей – оригинальный костюм с короткими объемными шортами цвета слоновой кости. Особенного внимания заслуживает необычная ассиметричная блуза с длинным шлейфом ниже колена. Смотрится очень эффектно.

Образ Лилии дополняют белые босоножки на шпильке, декорированные красными искусственными цветками.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, Лилия также опубликовала несколько фото в компании мужа. И даже игриво отметила, что на общих селфи Андрей Дикий всегда смотрит в камере на свою звездную супругу.

"Найсуворіші судді фестивалю "Зоряні мости". Болгарія м. Кітен… Андрій, ти постійно на мене залипаєш", - пишет Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей и актрисы поспешили оставить свои восторженными комментарии под ее новыми фотографиями:

"Очень шикарный костюм! И вам очень к лицу"

"Лилечка, наряд шикарный! Вам очень идет"

"Лилия, какие вы прекрасные"

"Ох, какие ножки"

"Вы просто классные. Дай бог вашей семье крепкого здоровья, семейного благополучия. Девченочки ваши пусть вас радуют всегда"

"Очень красивые"

"Лилия, выглядите просто шикарно! Вы с мужем прекрасная пара!"

"Самая красивая пара, как же приятно смотреть на эти счастливые глазки, пусть так будет всегда"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике.

Также отметим, прежде чем отправиться в Болгарию, Лилия провела время с родными на даче. Телеведущая умилила сеть нежным семейным фото.