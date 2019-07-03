"Прекрасная пара": Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем в Болгарии

Ребрик также восхитила стройными ножками в стильном наряде
Лилия Ребрик продолжает отдыхать и работать в Болгарии. А именно – в туристическом городе Китен, куда звездная пара отправилась всего пару дней назад. Ребрик сразу же предупредила, что улетает по работе. Позже выяснилось, что Лилию и ее мужа, хореографа Андрея Дикого пригласили выступить в качестве членов жюри детского музыкального фестиваля "Зоряні мости". В перерывах между работой Лилия и Андрей также успевают и отдохнуть, насладившись пляжами и теплой водой Черного моря.
Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая показала новую серию фото. И как всегда, в новом образе. На этот раз снимки были сделаны не на пляже, а на площадке детского фестиваля.
Ребрик показала свой очередной летний образ. На телеведущей – оригинальный костюм с короткими объемными шортами цвета слоновой кости. Особенного внимания заслуживает необычная ассиметричная блуза с длинным шлейфом ниже колена. Смотрится очень эффектно.
Образ Лилии дополняют белые босоножки на шпильке, декорированные красными искусственными цветками.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Кроме того, Лилия также опубликовала несколько фото в компании мужа. И даже игриво отметила, что на общих селфи Андрей Дикий всегда смотрит в камере на свою звездную супругу.
"Найсуворіші судді фестивалю "Зоряні мости". Болгарія м. Кітен… Андрій, ти постійно на мене залипаєш", - пишет Ребрик.
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей и актрисы поспешили оставить свои восторженными комментарии под ее новыми фотографиями:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее счастливая Лилия Ребрик засветила фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая блистала в белоснежном закрытом купальнике.
Также отметим, прежде чем отправиться в Болгарию, Лилия провела время с родными на даче. Телеведущая умилила сеть нежным семейным фото.