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"Предан одной": Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2019 - 16:38
"Предан одной": Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином
Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Блогер оригинально признался в верности Дорофеевой

Муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес повеселил поклонников забавным фото, где плавает на надувном лебеде. При этом в потоке мыслей Дантес даже сравнил себя с пингвином, который как бы остается верен лишь одному партнеру.

Напомним, что на данный момент Дантес с Дорофеевой проводят зимний отпуск в Дубае, где певица в первый же день своего отдыха заболела и была вынуждена отказаться от многих развлечений. К счастью, сейчас исполнительница чувствует себя хорошо и активно хвастается новыми достижениями. К примеру, недавно Дорофеева сделала самый экстремальный поступок в своей жизни, впервые полетав на вертолете.

Помимо активного отдыха пара также расслабляется у бассейна, загорает и плавает. На одном из подобных снимков Дантес веселится с надувными лебедями.

"Лебеди, как птицы любви и красоты (сам сейчас придумал это), всегда стремятся к таким же в мире людям. Стоило мне спуститься в бассейн, так сразу началось: "Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем" и все эти вещи", — забавляется блогер.

"Но я, как пингвин, предан одной", — весело подытожил Дантес, имея в виду верность своей любимой — Дорофеевой.

Владимир Дантес во время отдыха в Дубае

Владимир Дантес во время отдыха в Дубае (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники блогера его юмор поддержали.

  • "Преданный пингвин — это что-то новое", — улыбается anastasielll.
  • "Блин, но это мило, черт возьми", — пишет dyukova_alina.
  • "Прям лебединая ода", — смеется amirabelle88.
  • "Лебеди однолюбы, но мммм полигамны. То есть воспитывают детей с одной, а половой акт имеют со всеми, и с самцами тоже)) Вы это... осторожней с ними, с лебледями этими", — отмечает dektri_anna.
  • "Твой муж от безысходности на лебедя запрыгнул", — обращается к Дорофеевой firs.mariya1.
  • "С такой женой и смотреть на других не хочется (мне так кажется)"  — отмечает valeriya_kilevich.
  • "Ниче не поняла, но текст милый", — пишет a_llleksandra.

Дантес и Дорофеева

Надя Дорофеева и Дантес

&quot;Предан одной&quot;: Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином

Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что до этого Дантес также отличился хорошим чувством юмора, предложив своим поклонникам оригианальный флешмоб, когда каждый мог прогуляться с Дорофеевой. Для этого нужно было только взять с собой ее фото.

Также отметим, что ранее Дорофеева примерила ультрамодный образ в черно-белых тонах.

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