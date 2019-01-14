"Предан одной": Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином

Дантес и Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Блогер оригинально признался в верности Дорофеевой

Муж Нади Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес повеселил поклонников забавным фото, где плавает на надувном лебеде. При этом в потоке мыслей Дантес даже сравнил себя с пингвином, который как бы остается верен лишь одному партнеру.

Напомним, что на данный момент Дантес с Дорофеевой проводят зимний отпуск в Дубае, где певица в первый же день своего отдыха заболела и была вынуждена отказаться от многих развлечений. К счастью, сейчас исполнительница чувствует себя хорошо и активно хвастается новыми достижениями. К примеру, недавно Дорофеева сделала самый экстремальный поступок в своей жизни, впервые полетав на вертолете.

Помимо активного отдыха пара также расслабляется у бассейна, загорает и плавает. На одном из подобных снимков Дантес веселится с надувными лебедями.

"Лебеди, как птицы любви и красоты (сам сейчас придумал это), всегда стремятся к таким же в мире людям. Стоило мне спуститься в бассейн, так сразу началось: "Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем" и все эти вещи", — забавляется блогер.

"Но я, как пингвин, предан одной", — весело подытожил Дантес, имея в виду верность своей любимой — Дорофеевой.

Владимир Дантес во время отдыха в Дубае (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники блогера его юмор поддержали.

"Преданный пингвин — это что-то новое", — улыбается anastasielll.

"Блин, но это мило, черт возьми", — пишет dyukova_alina.

"Прям лебединая ода", — смеется amirabelle88.

"Лебеди однолюбы, но мммм полигамны. То есть воспитывают детей с одной, а половой акт имеют со всеми, и с самцами тоже)) Вы это... осторожней с ними, с лебледями этими", — отмечает dektri_anna.

"Твой муж от безысходности на лебедя запрыгнул", — обращается к Дорофеевой firs.mariya1.

"С такой женой и смотреть на других не хочется (мне так кажется)" — отмечает valeriya_kilevich.

"Ниче не поняла, но текст милый", — пишет a_llleksandra.

Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что до этого Дантес также отличился хорошим чувством юмора, предложив своим поклонникам оригианальный флешмоб, когда каждый мог прогуляться с Дорофеевой. Для этого нужно было только взять с собой ее фото.

Также отметим, что ранее Дорофеева примерила ультрамодный образ в черно-белых тонах.

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