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Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из Диснейленда

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 19:31
Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из Диснейленда
Ева Лонгория (фото: instagram.com/degrisogono)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Актриса продолжает праздновать день рождения малыша

Ева Лонгория, которая на днях отметила год со дня рождения своего первенца Сантьяго, не устает делиться радостью со своими подписчиками. В честь торжественного события она уже сделала пару трогательных постов, показав архивные фото малыша. А теперь знаменитость решила "закрепить" результат, показав поездку с сыном в Диснейленд. "Не могу придумать лучшего способа отпраздновать 1-й день рождения моего ребенка! Disneyland!!!! Спасибо всем @disneyland, которые помогли сделать этот день особенным, но особенно этому парню, МИККИ!!", – написала Ева на своей Instagram.

Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаПраздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаЕва Лонгория отправилась с сыном в Диснейленд (фото: instagram.com/evalongoria) 

На фото Лонгория предстала, как и подобает, с ушами Микки Мауса. Маленький Сантьяго, которого она держит на руках, также примерил костюм этого знаменитого персонажа. Они веселятся и наслаждаются аттракционами. В своих сториз знаменитая красавица показала множество забавных видео "с места события". В парк они отправились дружной компанией. Сантьяго с удовольствием позировал в окружении детей и родственников.

Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаПраздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаПраздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаЕва активно постит все новые фото (фото:instagram.com/evalongoria) 

К слову, вчера актриса также поделилась массой архивных снимков. В том числе за период беременности, затем – первые кадры после рождения малыша, после – возвращение на съемочную площадку. Таким образом она изумлялась, как быстро летит время.

Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаПраздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаПраздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из Диснейленда

Лонгория показала массу архивных снимков (фото: instagram.com/evalongoria) 

Нужно отметить, что Ева достаточно сложно сбрасывала 18 килограммов, набранных во время беременности. Тем не менее, ей удалось полностью восстановиться. Как же она действовала? По словам актрисы, она пробовала все. Помимо занятий фитнесом, она добавила тренировки с личным тренером, йогу и пилатес. Помогли и длительные пешие прогулки, а также бег. Кстати, бегать она не забывала даже во время своих многочисленных путешествий. Она как-то призналась, что умудрялась находить место и время для этого занятия в любой точке мира.

Праздник продолжается! Ева Лонгория засыпала сеть милыми фото с сыном из ДиснейлендаЛонгория любит демонстрировать безупречную форму (фото: instagram.com/evalongoria) 

Не обошлось и без корректировки питания. Ева сделала упор на овощи и простые блюда без лишних калорий. Она приучила себя начинать день с яичницы со шпинатом, на обед предпочитает курицу с салатом, а на ужин может приготовить рыбу. А вот к десертам она практически равнодушна, тут ей повезло.

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