ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2019 - 18:56
Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения
Ева Лонгория с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Актриса поделилась милым постом с малышом

Ева Лонгория впервые стала мамой в прошлом году. 19 июня она родила своему мужу, мексиканскому бизнесмену, владельцу крупной медиакомпании Хосе Антонио Бастону сына Сантьяго Энрике Бастона. И вот вчера они с размахом отметили первый день рождения малыша. В честь такого события знаменитая красотка выставила несколько фото, уровень мимими которых просто зашкаливает.

Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рожденияЕва ссыном (фото: instagram.com/evalongoria) 

На первом она держит сына на руках, улыбаясь ему. На маме надета белая майка, а на Сантьяго – черная распашонка с белым принтом. Волосы Ева собрала в высокий хвост, а на лице у нее – яркий макияж с акцентом на глаза. Кадр, передающий беззаботную добрую атмосферу, она подписала: "Когда это произошло?!!! Моему малышу год! Ты больше не младенец, ты тоддлер! Прошедший год был лучшим годом в моей жизни. Общаться с этой прекрасной душой, просыпаться с ним каждое утро и укладывать спать каждую ночь было волшебно. Каждый смех, исходящий от тебя, и каждая улыбка, которая озаряет твое лицо, были чистой радостью! Спасибо, что выбрали меня своей мамой! Я люблю тебя Amor Mio! С Днем Рождения, Санти малыш!"

Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рожденияСын Евы отметил первый день рождения (фото: instagram.com/evalongoria) 

Второй кадр показывает ребенка за едой. Он сидит за столом, внимательно слушая, что ему рассказывают. "Просто оооочень много фотографий с этого года, которые я не могу не опубликовать! С днем рождения, мой сладкий малыш!", – написала Ева под вторым постом.

Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения

Ева обожает делиться счастливыми семейными кадрами (фото: instagram.com/evalongoria) 

Многочисленные подписчики принялись бурно комментировать фото, отмечая, что малыш невероятно милый. Свое поздравление оставила и давняя подруга Евы – Виктория Бэкхем. "С Днем Рождения, малыш! Мы любим тебя так сильно, целую от нас всех!", – написала британская икона стиля.

Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рожденияЕва обожает подчеркивать фигуру стильными нарядами (фото: instagram.com/evalongoria) 

К слову, Ева, которая долго не могла вернуться в форму после родов, сейчас окончательно восстановила свою фигуру. Что и демонстрирует неустанно на многочисленных светских выходах.    

Глаз не отвести: Елена Зеленская блистает в Берлине в стильном классическом наряде В одежде тоже горяча: Эмили Ратаковски блеснула тонкой талией и стройными ногами в наряде total white
Новости Украины актрисамодамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь