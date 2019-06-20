Этот год был лучшим в моей жизни: Ева Лонгория трогательно поздравила сына с днем рождения

Ева Лонгория с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поделилась милым постом с малышом

Ева Лонгория впервые стала мамой в прошлом году. 19 июня она родила своему мужу, мексиканскому бизнесмену, владельцу крупной медиакомпании Хосе Антонио Бастону сына Сантьяго Энрике Бастона. И вот вчера они с размахом отметили первый день рождения малыша. В честь такого события знаменитая красотка выставила несколько фото, уровень мимими которых просто зашкаливает.

Ева ссыном (фото: instagram.com/evalongoria)

На первом она держит сына на руках, улыбаясь ему. На маме надета белая майка, а на Сантьяго – черная распашонка с белым принтом. Волосы Ева собрала в высокий хвост, а на лице у нее – яркий макияж с акцентом на глаза. Кадр, передающий беззаботную добрую атмосферу, она подписала: "Когда это произошло?!!! Моему малышу год! Ты больше не младенец, ты тоддлер! Прошедший год был лучшим годом в моей жизни. Общаться с этой прекрасной душой, просыпаться с ним каждое утро и укладывать спать каждую ночь было волшебно. Каждый смех, исходящий от тебя, и каждая улыбка, которая озаряет твое лицо, были чистой радостью! Спасибо, что выбрали меня своей мамой! Я люблю тебя Amor Mio! С Днем Рождения, Санти малыш!"

Сын Евы отметил первый день рождения (фото: instagram.com/evalongoria)

Второй кадр показывает ребенка за едой. Он сидит за столом, внимательно слушая, что ему рассказывают. "Просто оооочень много фотографий с этого года, которые я не могу не опубликовать! С днем рождения, мой сладкий малыш!", – написала Ева под вторым постом.

Ева обожает делиться счастливыми семейными кадрами (фото: instagram.com/evalongoria)

Многочисленные подписчики принялись бурно комментировать фото, отмечая, что малыш невероятно милый. Свое поздравление оставила и давняя подруга Евы – Виктория Бэкхем. "С Днем Рождения, малыш! Мы любим тебя так сильно, целую от нас всех!", – написала британская икона стиля.

Ева обожает подчеркивать фигуру стильными нарядами (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, Ева, которая долго не могла вернуться в форму после родов, сейчас окончательно восстановила свою фигуру. Что и демонстрирует неустанно на многочисленных светских выходах.