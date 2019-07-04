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Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбы

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 12:26
Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбы
Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Одна из самых крепких звездных пар отмечает юбилей

Виктория Бекхэм – пример идеальной женщины, которая успевает все. Всецело поглощенная своим модным брендом, она параллельно запускает косметическую линию, создает новые проекты, участвует в многочисленных ивентах… А еще она остается заботливой мамой и – вот уже 20 лет – преданной женой. Сложно поверить, но именно эту круглую дату сегодня отмечают звездные супруги.

Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбы

Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбыДэвид и Виктория (фото: instagram.com/davidbeckham)

Историю любви Виктории и Дэвида сегодня знает весь мир. Начинающий футболист и уже прославленная участница популярной девичьей группы познакомились на стадионе. Но легенда гласит, что еще задолго до этого будущая звезда спорта увидел певицу по телевизору и пообещал друзьям, что во что бы то ни стало добьется расположения Виктории. Так оно и вышло. Вот уже много лет знаменитости составляют, пожалуй, самый прочный и верный союз в шоу-бизнесе. Впрочем, без трудностей тоже не обошлось. Одно время брак был на грани распада из-за увлечений на стороне Дэвида, но паре удалось пережить этот период и наладить отношения. Периодически слухи о разладах в семье появляются до сих пор. Тем не менее сегодня, 4 июля, супруги отмечают юбилей своей любви, они по-настоящему счастливы и спешат рассказать об этом всему миру.

Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбыСвадьба Бекхэмов (фото: instagram.com/davidbeckham)

В связи со значимой датой Виктория опубликовала очередной трогательный пост. Ролик состоит из множества архивных фото – начиная от самых ранних лет до сегодня. Калейдоскоп кадров как бы заявляет: в поисках себя и своего стиля, с разными прическами, порой в нелепых нарядах и сложных ситуациях они, тем не менее, всегда были вместе. «20 лет сегодня. Я люблю тебя так сильно!», – написала Виктория вод видео.

Праздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбыПраздник любви: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с 20-й годовщиной свадьбыДэвид с детьми (фото: instagram.com/victoriabeckham, instagram.com/davidbeckham)

Дэвид также не стал молчать. Он запостил пару архивных кадров – со свадьбы и светского выхода – и написал: «ВАУ, 20 лет!.. Посмотри, что мы создали… Люблю тебя так сильно». На фото он отметил всех детей: Бруклина, Ромео, Круза и младшую Харпер. За считанные минуты оба поста набрали максимальное количество лайков и поздравлений. Присоединяемся!

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