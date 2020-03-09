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Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.03.2020 - 19:57
Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица продемонстрировала большой букет цветов

Наталья Могилевская следит за модными тенденциями и не боится экспериментировать. Недавно певица пришла на вечеринку журнала "Натали" в очень смелом и эффектном наряде. Она надела в ярко-синий лакированный плащ на голое тело, а также красные ботфорты на каблуке.

Сегодня, 9 марта, Могилевская выставила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она сидит на кровати, и возле нее огромный букет цветов. При этом певица счастливо улыбается.

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Праздничное послевкусие", - подписала снимок Могилевская.

Поклонники артистки также прокомментировали ее фото.

  • Весной в каждом из нас просыпается маленький человечек - очень нежный и ранимый, жаждущий солнечных лучей, улыбок и объятий. Олег Рой "16 теней";
  • Самая красивая;
  • Да если бы всем так дарили;
  • Красота для красивой девушки;
  • Вы очень хорошая. Женского счастья;
  • Весны в душе, будь всегда такой солнечной;
  • Натуся такая классная. Сразу песня звучит: "Я Весна ночи без сна..."
  • Благодарю за концерт в Днепре! Я пела в унисон каждую строчку! Получила огромное наслаждение;
  • Спасибо за концерт в Днепре! Искренность, энергия, женственность лились потоком.

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Наталья Могилевская учит носить самый дерзкий принт сезона. Она, как настоящий модный инфлюенсер, продолжает задавать модные тренды.

Кошечка: Наталья Могилевская в "хищном" наряде и платье-комбинации восхитила сеть Я для нее не полезен: Козловский высказался об отношениях с Могилевской
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