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Правда или шутка? Алина Гросу взбудоражила сеть заявлением о беременности

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Певица опубликовала видео, в котором держит в руках позитивный тест на беременность

В свои 24 года Алина Гросу - успешная певица, а кроме того, и счастливая жена. В прошлом году артистка вышла замуж и наслаждается ролью хранительницы домашнего очага, продолжая строить карьеру и много путешествовать. К слову, недавно она ответила на популярный вопрос о пластических операциях - Алина заявила, что ее красота натуральная и ей просто повезло с генами. А 1 апреля звезда выложила в своем Instagram видео, которое вызвало бурную реакцию и споры среди ее поклонников.

И неудивительно, ведь Гросу заявила о своей беременности! В ролике девушка удивленно и с улыбкой смотрит на тест на беременности, который держит в руках и на котором явно видны две полоски, что свидетельствует о подтверждении беременности.

"Мы сами в шоке. Ура!!!!!!!!" - прокомментировала ролик певица.

Видео: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Однако многие фанаты посчитали, что это всего лишь шутка - ведь публикация была сделана в День смеха, 1 апреля. В комментариях развернулись бурные дискуссии - кто-то поздравляет пару с будущим прибавлением, а кто-то убеждает, что Алина всего лишь разыграла их.

  • Люблю вас поздравляю Алиночка!!!
  • С 1 апреля
  • Поздравляю! Если это правда- это прекрасно!
  • Поздравляю
  • Я так мужа тоже повеселила с утра, нашла свой старый тест от второй Беременности
  • І вас з 1 квітня)
  • Супер
  • Алина, поздравляю!Это самое прекрасное,что может случиться с женщиной!!!!!
  • Щиро вітаю.
  • Ага, да да да так мы и поверили
  • Вiтаю, Надiюсь, що це не 1 квiтня)
  • Поздравляю) надеюсь не шутка
  • А блин 1 апреля
  • Обычно звезды скрывают беременность до последнего, а тут Алина решила всем показать) с 1 апреля))
  • Поздравляю.Продуктивный карантин, зря время не теряли
  • Шутка минутка)

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.

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