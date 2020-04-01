Правда или шутка? Алина Гросу взбудоражила сеть заявлением о беременности

Певица опубликовала видео, в котором держит в руках позитивный тест на беременность
В свои 24 года Алина Гросу - успешная певица, а кроме того, и счастливая жена. В прошлом году артистка вышла замуж и наслаждается ролью хранительницы домашнего очага, продолжая строить карьеру и много путешествовать. К слову, недавно она ответила на популярный вопрос о пластических операциях - Алина заявила, что ее красота натуральная и ей просто повезло с генами. А 1 апреля звезда выложила в своем Instagram видео, которое вызвало бурную реакцию и споры среди ее поклонников.
И неудивительно, ведь Гросу заявила о своей беременности! В ролике девушка удивленно и с улыбкой смотрит на тест на беременности, который держит в руках и на котором явно видны две полоски, что свидетельствует о подтверждении беременности.
"Мы сами в шоке. Ура!!!!!!!!" - прокомментировала ролик певица.
Видео: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Однако многие фанаты посчитали, что это всего лишь шутка - ведь публикация была сделана в День смеха, 1 апреля. В комментариях развернулись бурные дискуссии - кто-то поздравляет пару с будущим прибавлением, а кто-то убеждает, что Алина всего лишь разыграла их.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.