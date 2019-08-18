"Правда круто?": Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Осадчей

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная пара умеет находть минутки счастья и уединения между частыми съемками

Семейная пара телеведущих - Юрий Горбунов и Катя Осадчая недавно вернулись с турецкого морского курорта, чтобы приступить к работе над проектом "Танці с зірками", который выйдет с первым выпуском на канале 1+1 уже 25 августа. Однако есть еще время несколько дней никуда не спешить и понежиться в кровати, считают влюбленные.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Воскресенье !! Правда круто, когда можно просто поваляться, и не думать что завтра начало рабочей недели??" - подписал телеведущий милый кадр.

Катя на снимке в домашнем полосатом халатике и совсем без макияжа и прически, а Юрий в простой белой футболке с изображением телевизора.

Стоит отметить, что похожее фото разместила и ведущая программы "Світське життя" и в своих сториз в Instagram, в подтверждение того, что провести день в кровати было общим семейным решением.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Юрия похвалили ведущего за душевное фото без фильтров и прикрас, пожелали им хороших выходных и пообещали взять пример с их ленивого отдыха.

Вы очень симпатичные и натуральные ... Фото без фильтров, класс

Классно смотреть на вас естественных

Кому как, а кто и работает

Красивая пара!!

А мы вот ходим вашим амстердамским маршруту. Вы были в Stedelijk музее ли в Moco?

Чтобы вашему счастью не было конца

Похожие

О, да! Повалятись в вихідний день це ж святе

Любви и счастья!

Какие вы красивые и очень похожи

Какие вы хороорошууулиии душевные

хорошие

Какие Вы классные

У Юры телик даже на майке)))

Какие вы классные и настоящие

Юра Катя, вы красавчики!

Вам тоже не хочется идти на работу?))

Какие молодцы

Стоит отметить, что парочка на фото выглядит загорелой и отдохнувшей, семейный отдых в Турции пошел на пользу шоу-ведущим. Курортными кадрами и видео Катя и Юрий делились и со своими фанатами, которые те засыпали комплиментами. Особенно много похвалы получали снимки Осадчей в купальнике, ведь у знаменитости точеная фигурка.

Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе.

Кроме того, в Турции Катя демонстрировала стильные луки в цветах моря и неба, вдохновляющие на расслабленный и неспешный отдых у воды.