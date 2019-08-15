"Покличуть стати їх обличчям": MARUV розсекретила пристрасну мрію

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун провела насичений день в Монако

MARUV (Анна Корсун) просто-таки засипала шанувальників різними оновленнями зі своєї недавньої поїздки в Монако. Тут, 14 серпня, у артистки відбулося виступ. Надовго в невеликій країні співачка не затрималася. Однак виділений їй день перед черговим "спекотним" виступом провела більше, ніж активно. У розділі сторіз на своїй сторінці в мережі instagram MARUV показала чимало фото.

Примітно, що на більшій частині знімків Корсун демонструє нові образи. За один день в Монако співачки змінила відразу кілька модних луків. Справа в тому, що українська співачка вирішила присвятити цей день не тільки екскурсіям і прогулянкам, але і шопінгу.

Так, MARUV заглянула в магазин улюбленого бренду - Yves Saint Laurent. Тут співачка приміряла парочку трендових образів з нової колекції. І також записала коротке відео.

На відео Корсун позує в незвичайному вбранні. На співачці - блуза з гострими плечима й довгими повітряними рукавами зі складками. Блузка виконана в стилі 80-х. Також образ доповнює оригінальна спідниця-олівець з смужками зебри. При цьому низ спідниці декорований хутряними вставками. А на ногах - масивні кросівки. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Більш того, MARUV навіть зазначила, що дуже б хотіла стати обличчям зазначеного бренду!

“Обожнюю Yves Saint Laurent і я дуже сподіваюся, що коли-небудь покличуть мене стати їх обличчям. Натомість у мене буде довічний запас "Ів Сен Лорана"... Дуже класний", - каже Аня Корсун, красуючись у стильних обновках.

Також у себе в сторіз співачка опублікувала ще один образ з цього магазину. Тільки тепер вона позує в шкіряній міні-спідниці і короткій хутряній шубці.

"Всі кицьки в зоні ризику", - прокоментувала новий образ Корсун.

MARUV в магазині Yves Saint Laurent в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Звичайно ж, співачка не упустила можливості й свій сценічний образ показати. При цьому знімок був зроблений у відображенні ліфта. Швидше за все, перед самим виступом співачки в Монако.

При цьому для виступу Корсун вибрала вже добре знайомий її шанувальникам наряд, а саме - спокусливе латексне кімоно з розрізами. Також образ доповнює широкий червоний пояс.

Зазначимо, що саме в такому образі MARUV з'явилася у своєму новому кліпі на пісню "Между нами". Тільки тоді образ завершували латексні панчохи. А також ірокез і велике віяло.

MARUV в латексному кімоно під час виступу в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV полонила спокусливим бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками. На даний момент співачка активно готується до зйомок нового сезону популярного танцювального шоу, яке стартує вже 25 серпня на "1+1".

До речі, пізніше MARUV здивувала несподіваною зміною іміджу. Співачка позувала з сивим волоссям і зачіскою в стилі 20-х років минулого століття.