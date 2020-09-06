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Позитивная семейка: Лилия Ребрик покорила забавным фото с мужем и дочерьми

Воскресенье 06 сентября 2020 15:34
Позитивная семейка: Лилия Ребрик покорила забавным фото с мужем и дочерьми
Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Также телеведущая с гордостью похвасталась своим урожаем

Лилия Ребрик часто балует своих поклонников трогательными и смешными кадрами с любимой семьей - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. На днях старшая малышка отмечала день рождения - 30 августа Диане исполнилось 9 лет, в честь чего родители устроили яркую вечеринку в саду.

Семейство любит проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь все еще теплыми днями. На выходных они устроили такой себе СПА-день, а забавным фото Лилия поделилась в Instagram.

На снимке теледива с мужем и малышками сидят на плетеном диване, который стоит прямо на зеленой лужайке. На них удобная домашняя одежда, а на глаза они положили кусочки свежего огурца - известный бьюти трюк для увлажнения и свежести. Все, кроме двухлетней Полины - та вместо этого с аппетитом ест свой кусочек!

Позитивная семейка: Лилия Ребрик покорила забавным фото с мужем и дочерьми

Лилия Ребрик позабавила сеть смешным фото с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної неділі Вам. P.S. Огірки, якщо що - свої, з власного городу. Це так круто, виявляється!!!" - поделилась Ребрик.

Фолловеры Лилии оценили креативный кадр и шутливо похвалили Полину, которая решилась выделиться на общем фоне.

  • клас, Поля знайшла на її думку більш раціональне використання огірків.
  • Наменшенька вчинила мудро. Я захоплююся вашою родиною.
  • Неперевершене фото
  • Таке справжнє, щире фото
  • Поля нашла самое правильное применение огурчику!
  • Круто
  • Класно, гарного відпочинку
  • хтось же має стежити за родиною, коли всі розслабляються.
  • Полінка снідає..
  • Які ви чудові і позитивні

Позитивная семейка: Лилия Ребрик покорила забавным фото с мужем и дочерьми

Скриншот комментариев

Ранее стильная Лилия Ребрик очаровала романтичным фото с мужем в обнимку.

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