Только позитив: Анна Ризатдинова эффектно показала, как оставить все плохое в уходящем году

Анна Ризатдинова в очередной раз доказывает своим поклонникам, что ее физической форме остается только позавидовать. Украинская гимнастка, которая ранее поразила идеальным вертикальным шпагатом, на этот раз продемонстрировала потрясающую растяжку. Также спортсменка поделилась своим способом бороться со стрессом и негтивом уходящего года. Так, на странице украинки в соцсети Instagram появилась новая фотография Анны на фоне ее автомобиля.

Но Ризатдинова не просто сфотографировалась на фоне машины, а показала, как может владеть своим телом.

"Весь негатив этого года оставляю в багажнике и закрываю его. Беру только позитив", - подписала фото спортсменка.

На снимке Анна предстала в элегантном костюме и туфлях на шпильке. Высокий каблук абсолютно не помешал Ризатдиновой показать растяжку.

Анна Ризатдинова показала, как борется с негативом (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики Анны считают, что ее идея так бороться с негативом - прекрасна. Они высказали свои эмоции и комплименты в комментариях.

И правильно! Пусть весь негатив там и остается! Так что желаю Вам в 2020 всех благ и ... новую машину с новым багажником!!!

Анечка, и я с Вами!!! Негатив весь в багажник!!!! Люблю Вас и восхищаюсь!!!

Анечка! Красотка!!! Ну кто-то б сомневался, я знаю- ты ЛУЧШАЯ!!! Чемпионка наша украинская!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Анна Ризатдинова покорила роскошным образом "голливудской кинодивы".