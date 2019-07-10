Пожалуйста, перестань взрослеть: Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с 8-летием

Дэвид Бекхэм – мировая знаменитость и один из лучших спортсменов, который, тем не менее, успевает при этом быть идеальным мужем и любящим отцом. Кажется, эта ипостась ему даже больше нравится. Он души не чает в своей семье, каждую минуту спешит провести с Викторией и детьми. А если намечается какой-то праздник, то он первым спешит поздравить виновника торжества. Сегодня им стала младший ребенок Виктории и Дэвида и единственная девочка в знаменитом британском семействе – Харпер Севен.

Дэвид с Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Малышке, которой сегодня, 10 июля, исполнилось 8 лет, Дэвид написал трогательный пост. Он опубликовал два фото. Они с Харпер позируют на фоне поля. Девочка обнимает и целует папу, а он только счастливо улыбается. "Что еще может сказать папа, кроме того, что я так сильно люблю тебя, маленькая девочка! И, пожалуйста, перестань взрослеть... С днем рождения, моя красавица... Твоя улыбка растопила все наши сердца", – подписал он кадры.

Бекхэмы обожают семейные торжества (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нужно признать, что Виктория привила всей семье чувство стиля. Знаменитый футболист надел серую спортивную куртку, которые дополнил кепи горчичного оттенка, а также солнцезащитными очками. А девочка примерила ярко-синее платье с кружевной оборкой. К слову, Харпер обожает показы своей знаменитой мамы. Зимой, когда Витория представляла в Лондоне свою коллекцию, поддержать ее собралась вся семья. И Харпер однозначно стала звездой среди гостей. Юная красотка, как обычно, была улыбчива и с удовольствием позировала с известными персонами из мира моды.

Харпер – любимица всей семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вслед за мужем малышку поспешила поздравить и Виктория. Она опубликовала нежное фото в фиолетовых цветах, написав: "С днем рождения, маленькая девочка с самым большим сердцем! Поцелуи от мамы, папы и твоих старших братьев".

Девочка растет стильной в маму (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Впрочем, малышку она уже начала "поздравлять" еще вчера. Харпер Севен пришла навестить маму во время рабочих съемок, и Виктория не удержалась от совместного снимка. На фото она "короновала" девочку, дав понять, что она у них в семье – настоящая принцесса.